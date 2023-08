Grüne besetzen Leitung der Bundes-Kommunikation

Kommunikationsleiterin des Vizekanzlers, Theresa Vonach, leitet ab mit Mitte September Parteikommunikation

Wien (OTS) - Nach der Rückkehr der Grünen ins Parlament 2019 und der damit einhergehenden Aufbauarbeit wird nun auch die Stelle der Kommunikationsleitung der Bundespartei besetzt. Die bisherige Kommunikationsleiterin im Kabinett des Vizekanzlers, Theresa Vonach, übernimmt ab Mitte September diese Rolle.



Mit Theresa Vonach wechselt eine anerkannte, kompetente und erfahrene Strategin in die Grüne Bundespartei. Drei Jahre prägte sie im Büro des Vizekanzlers maßgeblich die Planung und Kommunikation der Regierungsarbeit. Vonach ist über Parteigrenzen hinweg bestens vernetzt.

Sie ist seit knapp 10 Jahren in der Kommunikationsbranche tätig: Nachdem Vonach ihre berufliche Laufbahn in Kommunikationsagenturen gestartet hatte und die Leitung der Kommunikation der NPO „Teach for Austria“ inne hatte, wechselte sie 2019 als Pressesprecherin ins Büro der damaligen Wiener Vizebürgermeisterin. Seit Dezember 2020 begleitet sie Werner Kogler in seiner Rolle als Vizekanzler als Pressesprecherin, später stellvertretende Kabinettschefin und Leitung der Kommunikation mit Fokus auf Kommunikationsplanung der Regierungsarbeit.



Im Team von Bundessprecher Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev wird Vonach ab 18. September die Kommunikation der Grünen leiten.



„In den vergangenen Jahren war Theresa Vonach von unschätzbarem Wert für die Regierungsarbeit der Grünen. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass sie sich bereit erklärt hat, als Kommunikationschefin der Grünen die Kommunikation der Bundespartei zu übernehmen und weiterzuentwickeln“, sagen Bundessprecher Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev. „Ich danke Theresa Vonach für die bereits geleistete, hervorragende Arbeit und freue mich auf die weitere enge Zusammenarbeit an anderer Stelle“, schließt Bundessprecher Kogler.



Rückfragen & Kontakt:

DIE GRÜNEN

presse @ gruene.at