Sommerschule in Wien startet am 21. August

8925 Schülerinnen und Schüler bereiten sich gemeinsam auf das kommende Schuljahr vor

Wien (OTS) - „In der Sommerschule wird Schülerinnen und Schülern die Unterstützung geboten, die sie brauchen, um gut vorbereitet ins Schuljahr zu starten“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer. „Ich danke allen Unterrichtenden in den Sommerschulen für Ihr Engagement und wünsche den Kindern und Jugendlichen spannendes Lernen in ihren Sommerschulgruppen.“

Insgesamt lernen 8925 Schülerinnen und Schüler in Wien in 792 Gruppen an 96 Sommerschulstandorten. 671 Pädagoginnen und Pädagogen, 233 Lehramtsstudierende und 55 Buddys lernen mit den Kindern und Jugendlichen. Buddys sind Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe, die in den Sommerschulgruppe unterstützen.

Die Lerngruppen bestehen aus 6 bis 15 Schülerinnen und Schülern und bieten so die Möglichkeit der gezielten und individuellen Förderung. Angeboten wird diese in den Volksschulen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht, in der Mittelschule, AHS-Unterstufe und Sonderschule in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Sommerschule in Wien findet vom 21. August bis 1. September statt.

