„Zurück aufs Land“: „Am Schauplatz“ über den Boom, der Stadt den Rücken zu kehren

Am 17. August um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Bei uns gibt es Strom und Wasser, wir sind keine Hinterwäldler“, sagt eine Waldviertlerin augenzwinkernd, als man sie fragt, warum so viele Menschen zurück aufs Land ziehen. Visionäre, junge Familien, Künstlerinnen und Künstler sowie Unternehmen verschiedenster Branchen würden ganz bewusst die Städte verlassen, meint sie.

Und die Zahlen geben ihr recht. Fast 5.000 Menschen jährlich ziehen ins niederösterreichische Waldviertel und sorgen dafür, dass leerstehende alte Höfe und billige Baugründe mancherorts nur noch schwer zu finden sind. Warum aber gibt es diesen Boom, die urbanen Zentren zu verlassen und Ruhe in der Natur zu suchen? Natürlich haben Corona und die Lockdowns zu diesem Trend beigetragen. Aber wer sind die Leute, die sich im tiefsten Waldviertel ansiedeln und was treibt sie an?

Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Zurück aufs Land“ – zu sehen am Donnerstag, dem 17. August 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat sich Gudrun Kampelmüller im nördlichen Niederösterreich umgehört und die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt, die mit so manchen Innovationen neues Leben in die Provinz gebracht haben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at