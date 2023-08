Suchmakler:in mit norwegischem Vorbild: Aurelie Immobilien schließt innovativ die durch das Bestellerprinzip entstandene Beratungslücke.

Sucher von Mietwohnungen erhalten mit "Schneller mit Besteller" umfassende Unterstützung.

Wien (OTS) - Die Einführung des Bestellerprinzips am 1. Juli 2023 hat die Immobilienbranche in Österreich maßgeblich verändert. Bislang wurde hauptsächlich über die Auswirkungen auf Makler:innen diskutiert und wie Mieter:innen scheinbar von dieser Regelung profitieren würden, da sie sich nun die Maklerprovision sparen können. Kaum berücksichtigt wurde jedoch, dass nun Mieter:innen auf sich allein gestellt sind, sofern sie keine kostenpflichtigen externen Berater wie Rechtsanwälte oder Sachverständige engagieren oder über entsprechendes Fachwissen verfügen.

Innovation für Mietwohnungsmarkt

Dieser Umstand birgt die Gefahr, dass in Zukunft Wohnungen ohne angemessene Beratung angemietet werden. In Anbetracht dessen offeriert Aurelie Immobilien erstmals in Österreich eine innovative, umfassende Betreuung und Unterstützung für Wohnungssuchende unter dem Dach "Makler nach norwegischem Vorbild".

Eine:n Immobilienberater:in an der Seite

Mieter:innen erhalten mit „Schneller mit Besteller“ eine:n erfahrene:n Immobilienberater:in an ihre Seite, um sie zu begleiten und auf die vielen wichtigen Aspekte hinweist, die für ihren Wohlfühlfaktor langfristig wichtig sind. Abgedeckt werden vom Service auch rechtliche Themen, Ummeldungen und Versicherungsfragen.

Wie „Schneller mit Besteller“ funktioniert

"Für den Fall, dass Kund:innen ein Mietwohnungsangebot finden, sich aber unsicher sind, ob es seinen Versprechungen gerecht wird, sind wir für sie da", erklärt Armin Achtsnit, Immobilienberater und Leiter von Aurelie Immobilien. "Unser Hauptanliegen ist es, die Kund:innen an ihre individuellen Prioritäten und Rahmenbedingungen zu erinnern." Wohnungssuchende haben die Möglichkeit, sich auf Basis von drei Paketen umfassend zu Mietwohnungsangeboten beraten zu lassen. Dabei spielt es keine Rolle, wer die Objekte vermarktet. Nach einer erfolgreichen Besichtigung werden verschiedene Aspekte geprüft, darunter offene Fragen zum Mietvertrag, mögliche Mängel bei der Wohnungsübergabe sowie Unklarheiten bezüglich Versicherungen. "Schneller mit Besteller" ermöglicht so den Kund:innen, ohne Unklarheiten in ihr neues Zuhause einzuziehen.

Kostengünstiger als frühere Maklerprovision

Ein deutlicher Vorteil besteht darin, dass die drei Servicepakete von Aurelie (Fuchs, Fuchsig, Ausgefuchst) wesentlich kostengünstiger sind als die früheren Maklerprovisionen. Durch dieses attraktive Angebot erhalten Mieter:innen hochwertige Beratung und Unterstützung zu einem erschwinglichen Preis.

Getestet und für gut befunden

„Schneller mit Besteller“ wurde bereits intern getestet und mit großer Freude aufgenommen. „Wir freuen uns, dass der Service von unseren Mitarbeitenden äußerst positiv gewertet wurde“, betont Philipp Smula, Gründer und Geschäftsführer der Aurez Immobilien GmbH. „Die positive Resonanz unserer Kolleg:innen ist für uns ein deutliches Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das diese Dienstleistung nicht nur intern, sondern auch unseren zukünftigen Kund:innen eine große Hilfe bei der Wohnungssuche bieten wird.“

Die verschiedenen Pakete im Überblick

Fuchs Fuchsig Ausgefuchst

1 Besichtigung 2 Besichtigungen 3 Besichtigungen



Mietvertragscheck Erstellung Mietanbot Erstellung Mietanbot



Betreuung der Mietvertragscheck Erstellung

Wohnungsübergabe Mietvertragsvorlage

bzw. Prüfung der

Verträge



Betreuung der Betreuung der

Wohnungsübergabe Wohnungsübergabe

inkl.

Protokollierung



Welcome Package Ummelden der

Versorger



Versicherungscheck



Welcome Package



max. 550 €* max. 750 €* max. 950 €*



*Die angeführten Kosten sind abhängig von der tatsächlichen Miete.

Über Aurelie Immobilien

Ein junges Produkt der Aurez Immobilen GmbH ist die Unternehmensmarke Aurelie Immobilien, welche sich auf die Suche und den Verkauf von Immobilien sowie die umfassende Beratung vor und nach dem Kauf konzentriert. Aurelie Immobilien ist kein klassischer Wohnungsmakler, denn die Betreuung erstreckt sich weit über den Kaufvertrag hinweg. Wohnungen werden als Wohlfühlorte verstanden, die Suche und der Kauf einer neuen Immobilie soll mit Freude verbunden sein – damit das gelingt, unterstützt Aurelie Immobilien über die Vermittlung hinaus auch bei der Organisation von Umzügen, Renovierungen, Interior-Konzepten, Gartengestaltung, Versicherungen uvm.

