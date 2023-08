Universität für angewandte Kunst Wien beruft Craig Green zum neuen Professor für Modedesign

Einzigartiger und vielfach ausgezeichneter Britischer Designer übernimmt im Oktober 2023 die Leitung der ‚Modeklasse‘

Wien (OTS) - Die Universität für angewandte Kunst Wien startet mit einem neuen Professor für Modedesign ins neue Studienjahr. Mit 1. Oktober 2023 übernimmt der britische Designer Craig Green die Leitung der Modeklasse der Wiener Angewandten. "Es ist eine große Ehre das unglaubliche Team und die Studierenden der Abteilung Modedesign an der Universität für angewandte Kunst Wien zu begleiten und ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit in den kommenden drei Jahren", so Craig Green in seinem ersten Statement zu seiner Berufung an die Universität für angewandte Kunst Wien.

Craig Green: Craig Green gründete sein gleichnamiges Label im Jahr 2012, kurz nachdem er sein Modestudium am renommierten Central Saint Martins College an der University of the Arts London (GB) abgeschlossen hatte. Seitdem erarbeitete er sich eine besondere Position unter den innovativsten Talenten der Branche und wurde für seine Herrenmode bekannt, in der er sich mit den Konzepten von Uniformität und Utilität auseinandersetzt. Seine Kollektionen sind für ihre dramatischen und gefühlsbetonten Qualitäten bekannt, bleiben jedoch fest verwurzelt in der steten Entwicklung von einfachen, aber streng durchdachten, charakteristischen Kleidungsstücken wie dem Worker Jacket.

Greens Arbeit beschränkt sich jedoch keinesfalls auf Modedesign, sondern sucht und findet ihren Weg in die Künste insgesamt. Entwürfe des neuen Angewandte-Professors wurden in einer Reihe bedeutender Ausstellungen gezeigt, darunter die beiden Ausstellungen des Metropolitan Museum of Art (New York, USA) China: Through the Looking Glass im Jahr 2015 und HEAVENLY BODIES: Fashion and the Catholic Imagination im Jahr 2018. Der vielseitige Designer entwarf auch Kostüme für Wayne McGregors Obsidian Tear am Royal Opera House im Jahr 2016 (London, GB) und für Ridley Scotts-Science-Fiction Film Alien: Covenant im Jahr 2017.

Green wurde unter anderem als British Menswear Designer bei den Fashion Awards 2016, 2017 und 2018, als Menswear Guest Designer bei der Pitti Uomo 94 im Jahr 2018, mit dem BFC/GQ Designer Menswear Fund Preis 2016 und als Emerging Menswear Designer bei den British Fashion Awards 2014 ausgezeichnet.

Die Modeklasse der Universität für angewandte Kunst Wien: Das einzigartige Curriculum der Modeklasse zeichnet sich nicht nur durch die individuell zugeschnittene Ausbildung aus, sondern auch durch die wechselnde Professur der Abteilung, die es den Studierenden ermöglicht, von den Branchenbesten zu lernen. Seit den frühen 1980er Jahren wurde die Abteilung von international renommierten Modedesigner:innen wie Karl Lagerfeld, Helmut Lang, Jil Sander, Raf Simons, Vivienne Westwood, Viktor & Rolf, Bernhard Willhelm, Hussein Chalayan, Lucie und Luke Meier und Grace Wales Bonner geleitet, ab Herbst 2023 wird die Professur mit Craig Green besetzt. Die Universität für angewandte Kunst schickt avantgardistische Designer:innen in die Modewelt, ausgerüstet mit im Vergleich zu anderen Universitäten herausragenden Kompetenzen im Design-Research. Die Modeklasse nimmt etwa ein Dutzend Studierende pro Jahr auf und unter ihren Alumni und Alumnae sind Europas Modetalente von morgen: Zu den Absolvent:innen zählen Kenneth Ize (Finalist des LVMH-Preises 2019) und Christoph Rumpf (Gewinner des Hyères Festivals 2019), andere Absolvent:innen haben führende Positionen in der Modebranche inne und arbeiten für Marken wie Balenciaga, Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Lanvin, OAMC, Prada, Comme des Garçons oder Maison Margiela.

