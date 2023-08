Jetzt auch am Land: Studie zur Paketmitnahme von Fahrgästen in Öffis geht in die zweite Runde

Zu welchem Preis würden Sie Pakete in den Öffis mitnehmen?

Wien (OTS) - Die Wiener Linien und Fraunhofer Austria haben im Rahmen einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2021 herausgefunden, dass eine große Bereitschaft bei den Fahrgästen herrscht, Pakete in den Öffis zu transportieren. Dies könnte in Zukunft helfen, den "Packerltransport" für Onlineshopping klimafreundlicher zu gestalten sowie den Liefer-Verkehr und Staus zu reduzieren.

Die detaillierten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie finden Sie hier.

Basierend auf den positiven Ergebnissen der Machbarkeitsstudie im Vorjahr wurde das öffentlich geförderte Forschungsprojekt „Öffi-Packerl“ gemeinsam mit Fraunhofer Austria, den Wiener Linien, der Österreichischen Post AG und sechs weiteren Partnern gestartet. Die Idee des Projekts besteht darin, dass Fahrgäste bei ihren alltäglichen Fahrten in den Öffis Pakete aus sogenannten Paketstationen beim Einsteigen mitnehmen und an der Zielhaltestelle in Paketstationen abgeben. Das Projekt beschränkt sich dabei nicht auf Wien, sondern wirft die Frage auf, ob auch in ländlichen Gebieten ein Teil der Zustellung über das öffentliche Verkehrsnetz abgewickelt werden kann. 2024 wird der erste Pilotversuch an ausgewählten Haltestellen des öffentlichen Verkehrs starten. Eine neu entwickelte App übernimmt die Routenerfassung, den Abgleich der Transportrouten (Person und Paket) und ermöglicht das Öffnen der Paketstationen.

In der jetzt gestarteten Studie wollen die Forscherinnen und Forscher vertiefende Informationen über die Bereitschaft für den Pakettransport in Öffis sowohl in der Stadt als auch auf dem Land sammeln. Auch die Art und die Höhe einer möglichen Vergütung für den Transport von Paketen auf den täglichen Fahrten (z. B. in die Arbeit) soll im Zuge der Umfrage konkretisiert werden.

Machen Sie jetzt mit und helfen Sie uns die Zukunft klimafreundlich zu gestalten!

Unter diesem Link können Sie ein Monat lang an der Studie teilnehmen: Öffi-Packerl Umfrage

Das Projekt „Öffi-Packerl: Entwicklung und Pilotierung eines Prototypen für die Abwicklung der letzten Meile im öffentlichen Verkehrssystem“ wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) über die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert. Das Projekt wird unter der Leitung von Fraunhofer Austria Research GmbH mit den Partnern TU Wien - Institut für Computertechnologien, netwiss OG, Wiener Linien GmbH und Co KG, Österreichische Post AG, Upstream – next level mobility GmbH, Variocube GmbH, GRT Spedition und Logistik GmbH und Malerei Großbötzl umgesetzt.

Die Umfrage wird in Zusammenarbeit mit der Agentur High 1 durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

Fraunhofer Austria Research GmbH

Mag. (FH) Melanie Tasch

Telefon +43 676 88861674

melanie.tasch @ fraunhofer.at

www.fraunhofer.at