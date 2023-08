BFI Wien launcht neuen One-Stop-Shop in Sachen Aus- und Weiterbildung

Intelligente Suchfunktion, individualisiertes Bildungserlebnis, Firmenportal inklusive Fachkräfte-Matching und mobil-optimiert – so präsentiert sich www.bfi.wien ab sofort.

Wien (OTS) - Das BFI Wien setzt seine Offensive im Digital-Bereich fort: Neben der ständigen Erweiterung des Aus- und Weiterbildungsportfolios um zukunftsorientierte (Digital-)Kompetenzen und der nahtlosen Integration digitaler Lehrformate und –inhalte wurde nun auch das Online-Portal www.bfi.wien von Grund auf neu gemacht.

Im Fokus der neuen Webpräsenz: Menschen ein individualisiertes und serviceorientiertes Bildungserlebnis bieten, Unternehmen die Weiterentwicklung der Belegschaft sowie die Suche nach qualifizierten Fachkräften erleichtern und arbeitssuchenden Menschen beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützend zur Seite stehen.

„Unser Anspruch war es, die Bedürfnisse unserer heterogenen Zielgruppen an einem Ort zusammenzuführen und eine übersichtliche und bedienungsfreundliche Plattform für alle zu bieten“, betont Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer BFI Wien. „Egal ob Menschen, die eine Aus- und Weiterbildung angehen möchten, Firmen, die maßgeschneiderte Wissensupdates für ihre Belegschaft benötigen oder passende Fachkräfte suchen, oder Personen auf Arbeitssuche, die gezielte Qualifizierungsangebote zum (Wieder-)einstieg in den Arbeitsmarkt brauchen – sie alle werden auf unserer neuen Website in nur wenigen Mausklicks fündig.“

Für Design und Technik der neuen Website zeichnet die Wiener Agentur FONDA verantwortlich: „Die Arbeit an der neuen Website war für uns besonders spannend, denn es galt, die zahlreichen Services und Angebote des BFI Wien intuitiv zur Verfügung zu stellen. In Workshops und aus User Research-Ergebnissen wurde ein funktionelles Konzept erarbeitet, das die unterschiedlichen Zielgruppen und ihre Bedürfnisse optimal bedient“, so Alexander Reiberger, Geschäftsführer der Agentur FONDA.

Individualisiertes Bildungserlebnis

„Neben dem mobil-optimierten Look-and-Feel und der technischen Aufrüstung ‚unter der Haube‘ wartet der neue One-Stop-Shop vor allem mit neuen Funktionalitäten auf, die die ‚Bildungsreise‘ von Anfang an auf die individuellen Bedürfnisse der Interessierten anpassen lässt“, streicht der beim BFI Wien für den Online-Relaunch verantwortliche Marketingleiter, Emre Utma, hervor. Um einige Features zu nennen:

Intuitive Kurssuche mit intelligentem Autocomplete

Individuelle und interessenbasierte Kursempfehlungen für registrierte Personen

Persönliche Kursfavoriten- bzw. Merkliste, die mit einem Mausklick in einen praktischen PDF-Infofolder exportiert werden kann

Fördermöglichkeiten werden direkt in der Kurssuche angezeigt und helfen beim Geldsparen

Alle Informationen zu Ausbildungen, die direkt vom AMS gefördert werden, an einem Ort gebündelt

uvm.

Integriertes Firmenportal inklusive Fachkräfte-Matching

Auch die Bedürfnisse von Unternehmen kommen auf der neuen Website nicht zu kurz. Künftig können Unternehmen auf noch kürzerem Weg mit dem Business Service des BFI Wien in Kontakt treten und sich maßgeschneiderte Ausbildungsangebote in so gut wie allen Themenbereichen zusammenstellen lassen. Neu hinzugekommen ist eine Fachkräfte-Matching-Plattform: Unternehmen auf Personalsuche können so auf unkomplizierte Art und Weise mit den hunderten (angehenden) Fachkräften, die am BFI Wien ihre Berufsausbildung absolvieren, in Kontakt treten. Mit einer unbürokratischen Registrierung erhalten Unternehmen direkten Zugang zu Bewerbungsprofilen der Absolventinnen und Absolventen. Ein eigenes Buchungstool ermöglicht zudem, Zeitslots bei den periodisch stattfindenden Job-Datings zu buchen bzw. individuelle Termine mit den neu ausgebildeten Fachkräften zu vereinbaren.

