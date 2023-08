Brickwise und Greeninfra starten „GREEMER“ - die neue App ermöglicht erstmals Investments in „tokenisierte Energieprojekte“

„GREEMER” ist die erste Investment-App für tokenisierte Wertpapiere im nachhaltigen Energiebereich

München/Wi (OTS) - Brickwise, der österreichisch-deutsche Innovationsführer im Bereich der Tokenisierung von Immobilien, bringt mit „GREEMER“ die erste White-Label-Investment-App für tokenisierte Wertpapiere im Energiebereich auf den Markt. GREEMER ermöglicht es erstmals, bereits ab 100 Euro in tokenisierte Genussrechte an Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und Speicher zu investieren und somit an nachhaltigen Energieprojekten teilzuhaben.

Mit der GREEMER Investment-App (GReen Energy E-Mobility E-Storage & Realestate), einem Kooperationsprojekt zwischen Brickwise und Greeninfra, wird saubere Energie zu einem attraktiven Investment. Über die GREEMER Investment-App sind ab sofort Investments in Photovoltaikanlagen und andere nachhaltige Energieinfrastruktur bereits ab 100 Euro möglich. Investor:innen können damit gleichzeitig von den Vorteilen erneuerbarer Energiequellen und der einzigartigen Technologie von Brickwise profitieren.

Valentin Perkonigg, Co-Founder von Brickwise, freut sich über die zukunftsweisende Zusammenarbeit mit Greeninfra: „Wenn wir die Energiewende rechtzeitig schaffen wollen, brauchen wir große Mengen an sauberer Energie. Die Akzeptanz und Beteiligung der Bürger:innen ist hierfür unerlässlich. Durch die Partnerschaft mit Greeninfra öffnen wir einen attraktiven Zukunftsmarkt für breite Zielgruppen und schaffen mit der GREEMER Investment-App eine Plattform, über die alle Investor:innen gemeinsam den Übergang zu nachhaltiger Energie vorantreiben können und gleichzeitig die Chance auf attraktive Renditen erhalten. Über die GREEMER Investment-App können Investor:innen einfach und schnell in nachhaltige Energieinfrastruktur investieren – und das mit geringen Transaktionskosten, wie sie es von Brickwise gewohnt sind."

Leopold Reymaier, Co-Founder von GREEMER, betont: „ Die Zusammenarbeit mit Brickwise hat eine neuartige Plattform hervorgebracht, die es allen ermöglicht, sehr niederschwellig in nachhaltige Energieprojekte zu investieren. Wir sind stolz darauf, dass wir eine aktive Rolle bei der Förderung erneuerbarer Energie übernehmen und gleichzeitig eine einfach zugängliche und attraktive Investitionsmöglichkeit für alle bieten."





Globale Energiewende braucht „grünen“ Strom

Dr. Vitaliy Kryvoruchko, Geschäftsführer von Greeninfra und Co-Founder von GREEMER ergänzt: „Erneuerbare Energiequellen wie Wind, Sonne oder Wasser sind die Basis für die globale Energiewende, stabile Energiepreise und geringe Inflation. Die Europäische Union möchte bereits 2050 klimaneutral sein und setzt bei der Dekarbonisierung von Verkehr, Industrie und Haushalten in erster Linie auf Öko-Strom. Mit der GREEMER Investment-App kann jede Hausgemeinschaft und Gemeinde Ihre PV-Anlagen oder Speicher mit Beteiligung der Bewohner finanzieren, errichten und betreiben. “ Der EU-weite Investitionsbedarf in erneuerbare Energien zum Erreichen der Pariser Klimaschutzziele - auch im Lichte des wachsenden Stromverbrauchs - bis 2030 liegt Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus 2020 zufolge bei rund 3.300 Milliarden Euro.* Angesichts dessen kann eine Investition in nachhaltige Energielösungen eine stabile Einkommensquelle darstellen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Investments in erneuerbare Energien können zudem ein vorhandenes Anlageportfolio diversifizieren und das Gesamtrisiko aufgrund der breiteren Streuung verringern.



Mit wenigen Klicks zum grünen Investment

Die GREEMER Investment-App zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus und bietet Investor:innen detaillierte Informationen zu den Photovoltaikanlagen, einschließlich Standort, Erzeugungskapazitäten sowie umfangreiche Details zum Investmentprodukt selbst. Investor:innen haben direkt in der App die Möglichkeit, ihre Portfolios zu verwalten und die Wertentwicklung ihrer Investition zu verfolgen. Wie von Brickwise gewohnt, profitieren Investor:innen monatlich von einer laufenden Rendite und können ihre digitalen Wertpapiere auf dem GREEMER-Marktplatz handeln.

Die GREEMER Investment-App ist ab sofort für iOS und Android verfügbar. Interessierte Investor:innen können die App im App Store oder Google Play Store herunterladen, in wenigen Minuten einen kostenlosen Account eröffnen und mit wenigen Klicks mittelbar in Energieinfrastruktur investieren.





Über Brickwise:

Brickwise ist ein österreichisch-deutsches Unternehmen im Bereich der tokenisierten Immobilienanteile, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Zugang zu hochwertigen Immobilieninvestitionen zu demokratisieren. Neben seinen bestehenden Dienstleistungen erweitert Brickwise sein Portfolio und bietet mit „Brickwise Energy Solutions“ nun auch White Label-Lösungen für nachhaltige Energieprojekte an. Diese neue Initiative bietet Energieversorgerinnen und Anlageneigentümern maßgeschneiderte Apps an, über die eine Beteiligung an Energieanlagen oder -projekten möglich ist.





Über Greeninfra GmbH:

Greeninfra hat sich auf Innovationen in den Bereichen Energie-Infrastruktur, E-Mobilität, Smart City und Smart Home spezialisiert. Greeninfra errichtet und betreibt erneuerbare Energie Projekte, E-Ladestationen und Batteriespeicher. Mit ihrem Engagement für umweltfreundliche Lösungen und die Förderung sauberer Energien hat sich Greeninfra einen Namen in der Branche gemacht.





Über GREEMER:

GREEMER ist eine Marke der Greeninfra GmbH. Die GREEMER Investment-App wird von der Brickwise Investment GmbH betrieben, die vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG der Effecta GmbH, Florstadt, ist. Mehr zu GREEMER: www.greemer.at



*Quelle: https://www.ots.at/redirect/diw.de

Rückfragen & Kontakt:

Name: Gilbert Schibranji

Telefonnummer: 06811 0848 500

E-Mail-Adresse: schibranji @ brickwise.at