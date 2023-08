SPÖ-Herr „Es reicht!“: SPÖ fordert Sondersitzung zu Teuerung

Wien (OTS/SK) - „Während die hohe Inflation im Sommer laufend die Preise in die Höhe treibt, ist die Regierung im Urlaubsmodus und weigert sich weiterhin in die Preise einzugreifen“, stellt die stv. Klubobfrau Julia Herr am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst fest. „Viele Menschen können sich keinen wohlverdienten Urlaub leisten. Die Lebensmittel kosten zu viel und die Wohnkosten sind zu teuer. Dazu kommen die unverschämt hohen Kreditzinsen, die für viele eine zusätzliche Belastung sind. Die Regierung muss endlich etwas gegen die hohen Preise unternehmen und die Teuerung bekämpfen. Die Menschen haben Mühe, den Alltag finanziell auf die Reihe zu kriegen, während die Regierung auf Sommerpause ist und ihre Arbeit verweigert!“, fordert die SPÖ eine Sondersitzung zum Thema Teuerung. ****

„FPÖ und ÖVP wollen nur ablenken vom wahren Problem: zu hohe Inflation! Zu hohe Lebensmittelpreise! Und auch viel zu niedrige Pensionen. Denn die Leute haben nichts davon wenn das Bargeld zwar in der Verfassung steht, es ihnen aber im Börsel fehlt, weil die Regierung unfähig ist“, erklärt Herr und betont: „Kickl und Nehammer brechen Scheindebatten vom Zaun und produzieren nur Luftblasen, statt die echten Probleme der Menschen zu lösen. Überall dort wo ÖVP und FPÖ regieren - ob in Niederösterreich oder Salzburg - werden die eigenen Politikergehälter erhöht und die Menschen im Stich gelassen. Es reicht!“

Die SPÖ fordert daher eine Sondersitzung zu den wahren Problemen der Menschen, „den leeren Geldbörseln! Es ist nämlich egal ob du mit Bankomatkarte oder Bar zahlen willst, wenn das Konto so oder so leer ist“, sagt Herr. (Schluss) up



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at