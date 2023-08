Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 15. August 2023. Von Manfred Mitterwachauer: "Der Preis wird heiß".

Tirol will das Slot-System für Lkw. Tunlichst ohne bei den Anti-Transit-Maßnahmen Milch geben zu müssen. Das wird sich nicht spielen.

Innsbruck (OTS) - Nicht nur die reale Verkehrsentwicklung, auch die politische Transit-Debatte in Tirol gleicht in den vergangenen Jahren einer Achterbahnfahrt. Hoch, runter – letztlich dreht sich aber alles nur im Kreis. Nach der pandemiebedingten Talfahrt zwischen 2020 und 2021 hat der nun vorliegende Verkehrsbericht 2022 die – voreilige – Hoffnung auf eine nachhaltige Trendumkehr (nicht nur) im internationalen Güterverkehr schlicht und einfach überfahren und überrollt. Die Straße boomt, die Schiene krankt.

Zumindest in Italien führen alle Autobahnen nach Uscita – die Tiroler Politik sucht die Ausfahrt aus der Lkw-Rekord-Spirale seit Jahren vergeblich. Mit dem in Südtirol geborenen und mit Bayern akkordierten Slot-System hofft Tirol das entscheidende Ass im Ärmel zu haben. Die buchbare Lkw-Autobahn soll zumindest helfen, die Lkw-Lawine entlang des Brennerkorridors von München bis Verona zu entzerren. Gleichzeitig spekuliert Tirol darauf, möglichst wenig des bisherigen Fahrverbotskatalogs für den transitierenden Schwerverkehr hierfür aufgeben zu müssen. Ein Wunschdenken. Weder Italien noch Deutschland werden unter diesen Vorzeichen einlenken. Im Gegenteil. Bis Jahresende soll das Slot-System ausgearbeitet sein. Doch welchen Preis ist Schwarz-Rot bereit, für Slot zu zahlen? Welche Anti-Transit-Maßnahme will Tirol opfern? Slot soll die Blockabfertigung ablösen. Das Nachtfahrverbot hingegen ist ein No-Go. Ein Aus für das sektorale Fahrverbot wäre eine Option. Weil es so oder so mit jedem Jahr an Wirkung verliert.

Fix ist eines: Zum Nulltarif wird es Slot nicht geben. Die Kosten-Nutzen-Rechnung muss aber für Tirol letztlich aufgehen. Ansonsten sollte man Slot besser gleich am Pannenstreifen liegen lassen.





