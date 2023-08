Figl, Weltkulturerbe: 1 Monat vor UNESCO-Sitzung verwirrende Signale für Wien und 1. Bezirk - Hat man das Weltkulturerbe schon aufgegeben?

Einen Monat vor der Entscheidung über UNESCO-Prädikat schickt SPÖ Wien eine verunsichernde Botschaft an das Welterbekomitee in Riad.

Wien (OTS) - „Einen Monat vor der Entscheidung über den Weltkulturerbe-Status für das historische Stadtzentrum Wiens sendet die SPÖ Wien ein fragliches Signal an das Weltkulturerbe-Komitee in Riad. Die gleichgültige Position der SPÖ Wien könnte dem Komitee vermitteln, dass das Weltkulturerbe für Wien nicht wichtig sei. Dem ist aber nicht so – besonders für die Innere Stadt ist es geradezu unverzichtbar“ so der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, MMag. Markus Figl.

Vor zwei Wochen erst kam der ernüchternde Entscheidungsentwurf seitens der UNESCO – Wien soll weiterhin auf der Roten Liste der gefährdeten Welterbestätten bleiben. Der bis dato fahrlässige Umgang der Stadtregierung hat dazu geführt, dass Wien im September laut Entscheidungsentwurf nicht runter kommen wird von der Roten Liste.

Rund einen Monat vor der entscheidenden Sitzung kommt nun die fragliche Haltung der SPÖ Wien: Der Verlust des Weltkulturerbes sei kein Beinbruch. „Zum jetzigen Zeitpunkt ein solches Statement an die UNESCO zu schicken, bestätigt die bisher fahrlässige Haltung der SPÖ Wien zum Schutz des Weltkulturerbes und zeigt die Ignoranz gegenüber dem Warnschuss, den die UNESCO durch den Entscheidungsentwurf erteilt hat“, führt Bezirksvorsteher Figl weiter aus.

Ohne den Schutz des Weltkulturerbes steigt die Gefahr, dass die Innere Stadt ihre Authentizität verliert. Der Weltkulturerbe-Status ermöglicht hohe Qualität bei Gebäuden in der Inneren Stadt und erhält die öffentliche Wahrnehmbarkeit des Stadtraumes und unserer Wahrzeichen. Bisher hat sich der Weltkulturerbe-Status der Inneren Stadt als wichtiges Werkzeug erwiesen, um das einzigartige Flair der Innenstadt weitestgehend zu erhalten. Dieses Flair ist ein bedeutender Teil von Charakter und Identität der Inneren Stadt.





