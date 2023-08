Theater, Kabarett, Lesungen und eine Klangwelle

Von „Drache Funki ist verliebt“ auf Schloss Hof bis „Schön lesen“ in Dürnstein

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 16. August, präsentiert der „Große Ferienspaß“ auf Schloss Hof ab 11 und 15 Uhr für Kinder ab drei Jahren das Marionettenspiel „Drache Funki ist verliebt“ des Theaters Märchen an Fäden. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000 und www.schlosshof.at bzw. www.maerchen-an-faeden.at.

Am Donnerstag, 17. August, begibt sich das SOG. Theater Wiener Neustadt im Rahmen des Wiener Neustädter Kultursommers unter dem Titel „Summertime, Summerrise, Summershine“ mit Melodien und Texten von Italien bis New Orleans auf eine musikalisch-theatrale Reise durch den Sommer. Beginn auf der Tscherte-Terrasse der Kasematten ist um 19 Uhr; nähere Informationen beim SOG. Theater unter 02622/870 31, e-mail office @ sog-theater.at und www.sog-theater.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 17. August, liest Manfred Palmberger ab 19 Uhr im Rahmen von „ARTSchmidatal“ im Brandlhof in Radlbrunn unter dem Motto „Hitzige Momente“ Ausschnitte aus seinem neuen Roman „Heim“ und Gedichte aus „Momente“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.art-schmidatal.at.

Beim „Kultur.Sommer.Semmering“ bringt Karl Markovics am Donnerstag, 17., und Freitag, 18. August, jeweils ab 15.30 Uhr im Panhans „Meistererzählungen“ von Marie von Ebner Eschenbach zu Gehör. Am Samstag, 19. August, liest im Panhans zunächst Martina Ebm, begleitet von Dmytro Choni am Klavier, ab 11 Uhr unter dem Titel „Im Weichselgarten“ ausgewählte ukrainische Erzählungen der letzten 50 Jahre, ehe Florian Krumpöck ab 14 Uhr ein Künstlergespräch mit Michael Maertens führt. Ab 15.30 Uhr folgt im Panhans Thomas Manns „Herr und Hund. Ein Idyll“ mit Michael Maertens und Wilma Hörbiger, ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon Mavie Hörbiger mit Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“. Zudem widmen sich Joseph Lorenz am Sonntag, 20. August, ab 11 Uhr im Kulturpavillon Franz Werfels „Verdi. Roman der Oper“ sowie Martina Ebm und Michael Dangl, begleitet von Maria Fedotova an der Flöte und Sebastian Gürtler an der Violine, ab 15.30 Uhr im Panhans unter dem Motto „Stefan Zweig - Sei vergnügt und wenig untreu“ dem Briefwechsel zwischen Friederike und Stefan Zweig. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Am Donnerstag, 17. August, startet auch im Schlosspark Laxenburg die „Klangwelle 2023“, die bis 9. September jeweils von Donnerstag bis Samstag in eine „Magic World“ aus Live-Performances, Videoprojektionen, Lasershow und Wasserspielen eintauchen lässt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr bzw. ab 31. August ab 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter www.klangwelle-laxenburg.at.

Am Freitag, 18. August, gastiert Viktor Gernot mit seinem aktuellen Programm „Schiefliegen" auf der Donaubühne Tulln; der Kabarettabend beginnt um 20 Uhr. Karten u. a. beim Ticketshop Gute Unterhaltung unter 02272/68909; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Im römischen Amphitheater von Petronell-Carnuntum startet am Freitag, 18. August, das diesjährige Festival „Art Carnuntum“ mit der „Antigone“ von Sophokles in einer Inszenierung von Savvas Stroumpos. Am Samstag, 19. August, folgen „Die Perser“ von Aischylos; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. An beiden Tagen gibt es anschließend Publikumsgespräche mit Christian Wehrschütz – am 18. August mit dem Philosophen Dr.Dr.Dr. Gerhard Donhauser bzw. am 19. August mit dem Philosophen und Künstler Dr. Arno Böhler. Nähere Informationen und Karten bei „Art Carnuntum“ unter 0676/4003002, e-mail tickets @ artcarnuntum.at und www.artcarnuntum.at.

Am Samstag, 19. August, bringt Walter Kammerhofer ab 19.30 Uhr in der Burg von Gars am Kamp ein Best-of seiner Kabarettprogramme auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail office @ operburggars.at und www.operburggars.at.

Schließlich ist Mercedes Echerer im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ am Dienstag, 22. August, zu Gast im Kellerschlössel der Domäne Wachau in Dürnstein und erzählt ab 19 Uhr, musikalisch begleitet von Peter Havlicek, unter dem Titel „Schön lesen“ Geschichten von Inge Merkel, György Buda, Peter Turrini, Theodor Kramer und Rupert Henning. Karten unter 02711/371, e-mail event @ domaene-wachau.at und www.domaene-wachau.at; nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

