SPÖ-Muchitsch: Die Geschichte hat die Schauergeschichten der Wirtschaft gegen Arbeitszeitverkürzung längst widerlegt

Branchenweise Arbeitszeitverkürzung ist Win-Win-Projekt für Menschen und Betriebe

Wien (OTS/SK) - „Für die Arbeitgeber ist IMMER der falsche Zeitpunkt, die Arbeitszeit zu verkürzen. Sie sagen jedes Mal den Untergang der Wirtschaft voraus: Das war 1898 so, das war 1948 so, das war 1971 so. Und Österreich und die österreichische Wirtschaft sind besser dagestanden“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch zur Kampagne der Wirtschaftskammer gegen eine Arbeitszeitverkürzung. „Die Geschichte hat die Schauergeschichten der Wirtschaft längst widerlegt. 50 Jahre nach der letzten Arbeitszeitverkürzung ist es Zeit, die Weichen wieder in Richtung kürzere Arbeitszeit zu stellen.“ ****

„Natürlich passiert das nicht von heute auf morgen, sondern dauert einige Jahre und passiert branchenspezifisch – das weiß WK-Präsident Mahrer natürlich ganz genau, weshalb seine Zahlen über Arbeitskräftemangel, wenn man sofort die Arbeitszeit reduziert, natürlich reine negative Propaganda sind“, so Muchitsch. „Statt wie Mahrer zu fordern, dass die Menschen noch länger arbeiten sollen, sollte die Wirtschaftskammer ihre Energie und die Kammergelder für eine Kampagne einsetzen, damit die Betriebe die insgesamt 47 Millionen unbezahlten Mehrarbeitsstunden bezahlen. Das wäre für den Finanzminister gut, für unser Sozialsystem, natürlich die Beschäftigten aber auch für die fairen Betriebe im Sinne eines fairen Wettbewerbs“, sagt Muchitsch.

„Unsere 3,8 Millionen Arbeitnehmer*innen sind keine Bittsteller, sondern sie halten das Land am Laufen und haben das Recht auf ihren Anteil am Produktivitätszuwachs und den gestiegenen Gewinnen – durch gute Arbeitsbedingungen, ordentliche Löhne und gesunde Arbeitszeiten.“ (Schluss) ah/ls

