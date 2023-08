Münchendorfer Bürgermeister siegt bei der Bürgermeister Challenge von „NÖ radelt"

LH-Stv. Udo Landbauer: „Ich bin von der Vorbildwirkung und Motivation aller teilnehmenden Bürgermeister begeistert.“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Juni 2023 startete Radland Niederösterreich - die Agentur für Aktive Mobilität - eine außergewöhnliche Mitmachaktion namens Bürgermeister Challenge im Rahmen von „Österreich radelt“, dem beliebten Kilometersammelwettbewerb. Insgesamt traten rund 100 Bürgermeister aus ganz Österreich gegeneinander an, darunter 15 aus Niederösterreich, und wetteiferten um den Sieg.

Acht Bürgermeister aus Österreich schafften es, im Juni täglich in die Pedale zu treten. Darunter befand sich auch der siegreiche Bürgermeister aus Niederösterreich: Josef Ehrenberger von der Gemeinde Münchendorf im Bezirk Mödling. Mit insgesamt 30 Radtagen sicherte er sich den ersten Platz in der Challenge in Niederösterreich. Bürgermeister Daniel Mayerhofer aus Langau erreichte den zweiten Platz mit 27 Radtagen, gefolgt von Bürgermeister Gerhard Paier aus Andlersdorf auf dem dritten Platz mit 19 Radtagen.

„Ich bin begeistert von der Vorbildwirkung und der Motivation aller teilnehmenden Bürgermeister", äußerte sich LH-Stv. Udo Landbauer. „Dieser Wettbewerb geht nicht nur darum, innerhalb eines Aktionszeitraums viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, sondern auch darum, das Bewusstsein für das Fahrradfahren im Alltag zu schärfen." Er gratulierte Josef Ehrenberger, dem Bürgermeister der Gemeinde Münchendorf, herzlich zu seinem Erfolg und würdigte seine vorbildliche Rolle.

Josef Ehrenberger, Bürgermeister der Gemeinde Münchendorf freut sich über seinen ersten Platz und das neue personalisierte Radtrikot und erklärt: „Ich bin der Überzeugung, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mit gutem Beispiel vorangehen und der Bevölkerung vorleben sollten, dass es sinnvoll ist, kurze Wege mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß zu bewältigen."

„Radfahren ist eine großartige Möglichkeit, Bewegung in den Alltag einzubauen. Das hält fit und stärkt das Immunsystem“, meint dazu Niederösterreichs Radfahrbeauftragte und Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann und ergänzt: „ein bewährtes Konzept, dass immer mehr begeisterte Anhänger findet. Heuer sind bereits mehr als 5.000 ‚NÖ radelt‘ Teilnehmer aktiv mit dabei, damit sind wir auf dem besten Weg, die Rekorde aus dem Vorjahr zu übertreffen“.

