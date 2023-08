Casino Cup 2023: Die heiße Phase beginnt

Ab 15. August betreten Österreichs Fußballbegeisterte eine ganz besondere Arena.

Wien (OTS) - An den Spieltischen von Casinos Austria geht es bei Roulette, Black Jack und Poker um die Teilnahme an der großen PULS 4 TV-Show und den Titel des Casino Cup Champions 2023. Dem Siegerteam winkt ein Fußballfest im Wert von 20.000 Euro.

Die Premiere des Casino Cups im vergangenen Jahr fand ihren Schlusspunkt mit der fulminanten „Ball-in Show“ auf PULS 4, bei der das Frauenteam des SC St. Veit aus Kärnten triumphierte. Wer heuer den Einzug ins Finale schafft, das entscheidet sich in den kommenden Wochen – in den teilnehmenden Casinos zwischen Baden und Bregenz. Die Siegerinnen des Vorjahres werden im Casino Velden zur Titelverteidigung antreten.

Der Wechsel auf das „Spielfeld“ im Casino ist für die Fußballteams denkbar einfach: Man meldet sein – aus zumindest fünf Personen bestehendes - Team auf puls4.com/casinocup an und gibt seinen Wunschtermin in einem frei wählbaren Casino von Casinos Austria an. Die Teilnahme steht kostenlos allen offen, die professionell oder amateurhaft, aber auch als Hobbyteam oder in Freundesgruppen Fußball spielen und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Turniere in den Casinos finden im Zeitraum von 15. August bis 15. Oktober statt. Die Anmeldung ist bis 8. Oktober 2023 möglich, auch Spätentschlossene haben also noch eine Chance. Und wie laufen die Turniere ab? Die Teilnehmer:innen absolvieren in den klassischen Casino Spielen Roulette, Black Jack und Easy Hold’em Poker je fünf Spielrunden, in denen mit Jetons, nicht mit echtem Geld gespielt wird. Aus den dabei erzielten Punkten ergibt sich am Ende der Gesamtpunktestand. Jedes Team kann zweimal an unterschiedlichen Terminen antreten, wobei der bessere Score am Ende in die Wertung kommt.

Um den Casino Cup Champion 2023 zu ermitteln, sind kommenden Dezember gleich zwei Primetime-TV-Shows angesetzt, zu sehen auf PULS 4 und auf Österreichs kostenlosem Superstreamer Joyn. Mit den Zutaten, die das Publikum schon 2022 begeisterten: Denn die Finalteams zeigen ihr fußballerisches Können und meistern spannungsgeladene Challenges. Und auch heuer stehen ihnen wieder prominente Patinnen und Paten zur Seite.

Wer es am Ende ganz nach oben aufs Podest schafft, dem winkt nicht nur der Ruhm des Casino Cup Champions, sondern ein spektakulärer Hauptpreis: ein Fußballfest im Wert von 20.000 Euro! Details zum Gewinn sind auf casinos.at abrufbar.

