WK Wien: eTaxi Austria Anmeldung für Unternehmen startet

Anmeldephase beginnt mit 16. August - Interessierte Unternehmen können sich bei der Wirtschaftskammer Wien für die Teilnahme am Projekt bewerben

Wien (OTS) - Mit dem Projekt „eTaxi Austria“ wollen die Städte Wien und Graz gemeinsam mit den Wirtschaftskammern Wien und Steiermark den Einsatz von „konduktiv geladenen“ E-Autos im Taxibetrieb praxistauglich machen. Die Pilotphase dafür startet mit Oktober 2023. Taxi-Unternehmen mit Sitz in Wien, die an dem Projekt teilnehmen wollen, können sich ab sofort bei der Wirtschaftskammer Wien anmelden.

Ab 2025 werden nur noch emissionsfreie Fahrzeuge für den Taxibetrieb in Wien neu zugelassen. Um Taxiunternehmen diesen Schritt zu erleichtern, testet die Wirtschaftskammer Wien mit 30 weiteren Projektpartnern sowie Innovationspartnern, den praxistauglichen Einsatz einer neuartigen Ladetechnologie gemeinsam mit Wiener Taxi-Unternehmern. Die neue Ladetechnologie verwendet eine Ladeplatte – eingelassen direkt im Boden am Standplatz – und einen Connector – im Fahrzeug. Die Matrix Charging Technologie von Easelink ermöglicht dem Fahrer ein bequemes Laden, jedes Mal, wenn der Standplatz angefahren wird, ohne das Fahrzeug verlassen zu müssen. Extra Fahrten zur Ladesäule können so minimiert werden bzw. im besten Fall entfallen – denn Standzeit ist gleich Ladezeit!

Abwicklung

In Wien werden vorerst 8 Taxistandplätze und 50 Fahrzeuge mit diesem Ladesystem ausgerüstet. Die neuen eTaxis können über Kauf oder im Abo-Modell bezogen werden. Taxiunternehmen, die am Pilotprojekt zu günstigen Konditionen teilnehmen möchten, können bis 15. September 2023 ihre Interessenbekundung bei der Wirtschaftskammer Wien abgeben. Unternehmen, die vom Forschungsbeirat zur Teilnahme ausgewählt wurden, werden am 27. September darüber informiert und können dann die bereits voll ausgerüsteten Fahrzeuge erwerben bzw. im Abo beziehen. Im Projekt eTaxi Austria kommen mit dem VW ID.4 und dem Hyundai IONIC 5 zwei der modernsten E-Fahrzeuge zum Einsatz.

Fördermöglichkeit

Teilnehmende Unternehmen profitieren von speziellen Förderungen für die Anschaffungskosten bzw. einem vergünstigten Abo-Tarif (Variante Kauf bzw. Abo). Zusätzlich gibt es eine Betriebsförderung (je gefahrener Kundenkilometer) sowie Gratis-Strom der Wien Energie beim Laden über die Ladeplatten.

Nähere Informationen zum Projekt gibt es auf der Website www.etaxi-austria.at/teilnehmen. Für Fragen zur Förderung steht das Förderservice der Wirtschaftskammer Wien unter etaxifoerderung@wkw.at zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Kevin Puntschart

Presse und Newsroom

01 51450 1533

kevin.puntschart @ wkw.at

wko.at/wien/presse