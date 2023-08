Leder & Schuh AG: Setzt sich mit einem Umsatzplus von 25 % als Marktführer durch

Unternehmen stellt sich durch Neupositionierung von Eigenmarken und starkem Fokus auf Service und Beratung neu auf.

Graz (OTS) - Die Leder & Schuh AG (LSAG) gehört mit ihren Vertriebsschienen HUMANIC und SHOE4YOU zu den heimischen Marktführern im Einzelhandel mit Schuhen und modischen Accessoires. Europaweit ist das Unternehmen in acht weiteren Ländern (Deutschland, Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn) tätig.

Die vergangenen Jahre waren speziell für den Handel besonders herausfordernd. Trotz Lockdowns, temporären Filialschließungen und starken Preiskämpfen am Markt der Vorjahre, konnte die LSAG in 2022 eine steigende Umsatzentwicklung verzeichnen und insbesondere die Marke HUMANIC neu positionieren. Durch eine auf die Bedürfnisse der Kund:innen gerichtete Kommunikation und die Implementierung internationaler Modetrends im Produktmanagement, konnte die LSAG ihre Zielgruppen, aber auch Kund:innen anderer Marken in den Segmenten Komfort und Fashion erreichen. Dem Unternehmen ist es gelungen, seine Kund:innen nicht nur im stationären Handel, sondern auch über Online-Kanäle zu erreichen. Durch das Send2Home Service, bei diesem der Wunschartikel direkt in den Store bestellt bzw. auch direkt nach Hause geliefert werden kann, konnten Kund:innen höchstes Beratungsservice genießen. Weiterentwicklungen und Verbesserungen entlang der Customer Journey, personalisierten CRM-Kampagnen und Online-Exklusiv Sortimenten, führten zu steigenden Umsätzen.

So kürte der österreichische Handelsverband im Rahmen des eCommerce Day in Wien HUMANIC mit dem Titel „Best B2C Online-Shop“. Dabei wurde die herausragende Leistung des Unternehmens im E-Commerce-Bereich und seine kontinuierliche Weiterentwicklung des Omnichannels gewürdigt.

Dieser Erfolgskurs zeigt sich auch in den Zahlen des Unternehmens wieder. Während die LSAG im Jahr 2021 noch einen Umsatz in der Höhe von 280 Millionen Euro erwirtschaftete, konnte dieser 2022 trotz des stark umworbenen Marktes auf 351 Millionen Euro gesteigert werden. Eine Entwicklung, die bei leicht reduzierter Filialzahlen und beinahe gleichbleibendem Mitarbeiterstand beachtlich ist.

Der Rohertrag des Unternehmens konnte bei gleichbleibender Rohertragsmarge von 117,5 Millionen Euro auf 147,5 Millionen Euro gesteigert werden. Dies ist auf attraktive Aktionen für Kund:innen sowie eine vorausschauende Lagerlogistik zurückzuführen.

Die Umsätze der Leder & Schuh Gruppe lagen im Jahr 2022 um 25 % über dem Vorjahr. Dabei betrug das EBIT 2021 bereits 3,5 Millionen Euro und konnte im Folgejahr auf 3,8 Millionen Euro gesteigert werden.

„Nach herausfordernden Zeiten im Handel, konnten wir in der Leder & Schuh Gruppe die positive Umsatzentwicklung des Vorjahres im Jahr 2022 weiter ausbauen. Dies gelang uns einerseits durch eine ausgewogene Kollektionssegmentierung aus Fremd- und Eigenmarken aber auch durch unser Rundumservice im stationären und Onlinehandel. Diese Strategie ermöglichte es uns, im Jahr 2022 mit einem Umsatzplus von 25 % über dem Markt zu performen und uns dadurch klar von anderen Handelsmarken zu differenzieren“, resümiert Wolfgang Neussner, Vorstand der LSAG.

Das Unternehmen wird auch zukünftig seinen Expansionskurs halten und mit internationalen Produkttrends und Kampagnen auf sich aufmerksam machen.

Über HUMANIC

HUMANIC ist seit 151 Jahren eine österreichische Traditionsmarke und zählt zur Leder & Schuh AG mit Sitz in Graz. Als Marktführer im mittleren Preissegment in Österreich und 8 weiteren europäischen Ländern mit gesamt 142 Filialen gilt HUMANIC als Trendsetter und Schuhexperte seit 1872. Die Fashion-Vielfalt der weltbesten Schuhmarken im Sortiment, die Kund:innen im Herzen – so vereint HUMANIC im Omnichannel-Zeitalter das beste aller Einkaufswelten.

Über SHOE4YOU

SHOE4YOU ist eine österreichische Marke und zählt mit HUMANIC zur Leder & Schuh AG. Die Marke gilt seit der strategischen Neuausrichtung der Leder & Schuh AG im Jahre 2015 als Hidden Champion der Schuh-Branche. Ein dichtes Filialnetz, an 61 Standorten in Österreich, gewährleistet beste Erreichbarkeit gerade im ländlichen Raum und bietet ein breitgefächertes Schuh-Sortiment für die ganze Familie zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

