Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht größtes Pfadfinder*innenlager am Tag der Offenen Tür

4.000 Pfadfinder*innen aus ganz Europa am größten Jugendevent des Sommers - zwischen Abenteuer, Gemeinschaft und Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer

Berg im Attergau (OTS) - Von 7. bis 16. August findet in Berg im Attergau das 15. internationale Landeslager der OÖ Pfadfinder*innen statt. Für die Teilnehmer*innen von 7 bis 20 Jahren und deren ehrenamtliche Jugendleiter*innen dreht sich das TOGETHER’23 um gelebte Demokratie, Toleranz, Nachhaltigkeit und Jugend-Partizipation. Werte für die auch Alexander Van der Bellen steht. Daher bedanken sich die Pfadfinder*innen besonders für den wertschätzenden und wohlwollenden Besuch.

Das Bestreben, Menschen zusammen zu bringen und gemeinsam Lösungen zu finden zeichne die Pfadfinder*innen aus, betonte Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Anschluss an die Gespräche mit den Jugendlichen: „Das Besondere an diesem Pfadfinderlager ist, dass die jungen Menschen Zusammenhalt lernen. Es ist hier wie in einer kleinen Stadt. Eine Stadt, die mit viel Kreativität und Geschicklichkeit von den Jugendlichen selbst gebaut und gestaltet wurde. Wir alle wissen: So etwas geht nur gemeinsam. Was den jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern hier vermittelt wird, ist ganz wichtig: Es geht viel um gelebte Demokratie, internationale Begegnungen, um ehrenamtliches Engagement, Frieden und Naturschutz. Ich bin wirklich beeindruckt davon, was die Pfadfinder hier auf die Beine gestellt haben.“

Außerdem danken die Pfadfinder*innen Jugendstaatsekretärin Claudia Plakolm für ihren herzlichen und interessierten Besuch am Freitag am Scout Camp Austria. Auch sie ist in enger Zusammenarbeit mit der Jugendorganisation und unterstützt zum internationalen World Jamboree.

„Der Austausch zwischen hohen politischen Vertreter*innen und uns Pfadfinder*innen als ehrenamtliche und damit stark in der aktiven Gesellschaft verankerte außerschulische Kinder- und Jugendorganisation freut uns. Diese gezeigte Wertschätzung bestärkt uns, dass unser Wirken für Kinder und Jugendliche Großes für die Gesellschaft bewirken kann. Als Pfadfinder*innen Österreichs sind wir parteipolitisch unabhängig. Trotzdem ist es uns als eine der größten Kinder- und Jugendorganisation Österreichs wichtig die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen an oberster Stelle bei Entscheidungsträger*innen einzubringen und Aufmerksamkeit zu schaffen.“ , so der Präsident der Pfadfinder*innen Österreichs Dominik Habsburg-Lothringen.





Ehrenamt, Teamwork und hohe Professionalität

Seit drei Jahren wird das Landeslager vorbereitet, insgesamt 730 ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sorgen für das organisatorische und logistische Gelingen, sowie für viel abwechslungsreiches und abenteuerliches Programm. „Wir wünschen uns eine Anerkennung des Ehrenamtes und weitere Erleichterungen im beruflichen Umfeld. Daher freut uns dieser Besuch von Alexander Van der Bellen besonders!“ , so Josef Gruber, Präsident der OÖ Pfadfinder*innen Österreichs.





Friedliches Zusammenleben in der Gemeinschaft

Einer der Gründungsgedanken der Pfadfinderbewegung ist das friedliche Miteinander aller Menschen – gleichgültig welcher Kultur, Herkunft oder Religion. Dabei steht im Mittelpunkt Berührungsängste abzubauen, Integration und Teamarbeit zu stärken, Toleranz und Vielfalt zu fördern. „Als weltgrößte Kinder- und Jugendorganisation möchten wir einen Beitrag zum Frieden leisten – in konfliktreichen Zeiten wie heute wichtiger denn je. Auch dazu tragen Großveranstaltungen wie das TOGETHER´23“ bei“ , so Projektleiter und Vizepräsident der OÖ Pfadfinder*innen Stefan Hötzinger.





Mehr Infos und Fotos zum Download auf https://www.together23.at/presse

Speziell über den Besuch von Alexander Van der Bellen: https://www.together23.at/presse_VDB





