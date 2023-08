Schülerunion wählt Charlotte Stütz zur neuen Bundesobfrau

Der Wiener Jakob Gonano wurde zum neuen Bundesgeschäftsführer bestellt und leitet nun gemeinsam mit der Oberösterreicherin die größte Schüler:innenorganisation Österreichs.

Innsbruck (OTS) - Mit 90,83 % wurde die 20-Jährige Oberösterreicherin Charlotte Stütz am 51. Ordentlichen Bundestag in der Innsbrucker Messehalle zur neuen Bundesobfrau gewählt. Neben Stütz wurde der Wiener Jakob Gonano zum neuen Bundesgeschäftsführer des österreichweit größten Vereins für Schüler:innen bestellt.

„Wer konsequente Vertretung sucht, ist bei der Schülerunion richtig. Nicht umsonst prägen wir seit über 50 Jahren die österreichische Bildungspolitik, nicht umsonst setzen wir mit unserer Arbeit regelmäßig deutliche Akzente in der Bildungslandschaft und nicht umsonst stellen wir auch im kommenden Jahr 27 der 29 Mandate in der Bundesschülervertretung. Wir sind der Verein, der tatsächlich für Schüler:innen im ganzen Land einsteht, etwa mit unserem Mental-Health-Volksbegehren, bei dem wir über 100.000 Unterschriften erreichen konnten. Schule kann so viel mehr sein: Ein Ort, in dem man auf das Leben vorbereitet wird, nicht nur auf Prüfungen. Nächstes Jahr wollen wir einen besonderen Fokus auf die bevorstehenden EU-Wahlen setzen und ein noch besseres Informationsangebot an Schulen bereitstellen. Wir wollen auch im kommenden Jahr so viele Schüler:innen wie möglich erreichen und ihre Anliegen mit an den Verhandlungstisch nehmen. Denn wer mit starker Stimme sprechen will, muss vorher aufmerksam zuhören”, so die frisch gewählte Bundesobfrau der Schülerunion, Charlotte Stütz.

„Wir haben große Projekte für das kommende Schuljahr geplant. Es war und wird uns immer ein Anliegen sein, als Verein die erste Anlaufstelle für alle Schüler:innen zu sein. Mit uns und durch uns kann sich jede Person aktiv an der Gestaltung der österreichischen Bildungspolitik beteiligen. Jede Person, die sich in der Schülerunion engagiert, trägt einen Teil dazu bei, dass wir nun seit über 50 Jahren so erfolgreiche Arbeit leisten. Dafür bedanken wir uns bei allen Mitgliedern, die sich in den vergangenen Jahren für qualitätsvolle Bildung starkgemacht haben. Mit 135 von 163 Landesschülervertretungs-Mandaten in ganz Österreich können wir das auch für das kommende Schuljahr garantieren. Besonders freut es uns, dass auch der nächste Bundesschulsprecher wieder aus den Reihen der Schülerunion kommt“, so der neue Bundesgeschäftsführer Jakob Gonano.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

