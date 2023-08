Lotto: Bonus-Ziehung endete mit Dreifachjackpot und drei Joker Gewinnen

3 Millionen Euro warten am Sonntag; 300.000 Euro-Bonus ins Burgenland

Wien (OTS) - Alina Zellhofer, ORF-Sportmoderatorin und derzeit anlässlich der Frauen Fußball Weltmeisterschaft vor allem im WM-Studio im Einsatz, feierte bei der freitägigen Bonus-Ziehung Premiere im Lotto Studio und schaffte es, einen Dreifachjackpot zu ziehen. Zum dritten Mal in Folge nämlich gab es am Freitag keinen Sechser, und damit geht es am Sonntag um einen Dreifachjackpot mit rund 3 Millionen Euro.

Zwei Niederösterreicher:innen schafften einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 51.000 Euro. Beide waren übrigens per Quicktipp erfolgreich.

Unter allen Lotto Tipps der Bonus-Ziehung wurden einmal 300.000 Euro extra verlost, und der Gewinner bzw. die Gewinnerin dieses Bonus kommt aus dem Burgenland (Quittungsnummer 66797 34444).

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die Bonus-Ziehung bei LottoPlus. Profiteure waren wiederum die 71 Gewinner:innen eines Fünfers: Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und sie gewannen damit jeweils mehr als 4.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Sonntag werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker ging es um einen Jackpot, und der wurde von drei Spielteilnehmer:innen geknackt. Für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl gehen jeweils rund 127.600 Euro nach Oberösterreich, Wien und an einen User der Lotterien App.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 11. August 2023

DrJP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.297.185,99 – 3,0 Mio. Euro warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 50.838,70 64 Fünfer zu je EUR 1.647,50 201 Vierer+ZZ zu je EUR 168,60 3.644 Vierer zu je EUR 54,20 4.549 Dreier+ZZ zu je EUR 18,60 58.616 Dreier zu je EUR 5,80 178.960 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 11 14 18 23 25 39 Zusatzzahl 30

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 11. August 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 71 Fünfer zu je EUR 4.051,40 3.221 Vierer zu je EUR 15,10 46.489 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 7 9 16 23 30

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 11. August 2023

3 Joker zu je EUR 127.565,60 3 mal EUR 10.000,00 78 mal EUR 1.000,00 872 mal EUR 100,00 8.029 mal EUR 10,00 85.708 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 0 4 0 5 8 3

