SPÖ-Matznetter und Schaden ad Energiekostenpauschale: Die nächste Pannenshow der Regierung

Statt Geld gibt es Fehlermeldung - lange Wartezeiten in der Helpline inklusive

Wien (OTS/SK) - Die Energiekostenpauschale der Bundesregierung ist eine der vielen Hilfszahlungen, die nötig geworden sind, weil die Bundesregierung sich seit über 1,5 Jahren weigert, Preise zu senken. Nun droht auch diese Hilfszahlung zu einer der vielen Pannen in der Pleiten-, Pech- und Pannenserie der Regierung zu werden. Von Regierungsseite kam diese Woche die Information an die anspruchsberechtigten (sofern sie das kurze Zeitfenster zur Anmeldung genutzt haben) Bezieher:innen der Energiekostenpauschale, dass diese ab sofort beantragt werden könne. Zur Erinnerung: Die Energiekostenpauschale ist eine Hilfszahlung der Regierung für Kleinst- und Kleinunternehmen mit weniger als 400.000 Euro Umsatz/Jahr. Die Pauschalförderung beträgt zwischen 110 Euro und 2.475 Euro. ****

Wie so oft funktioniert auch diesmal die Auszahlung nicht. Das kann SWV-NÖ-Vorsitzender Thomas Schaden (selbst Kleinunternehmer) aus eigener Erfahrung berichten. Seit dem Informationsschreiben dieser Woche versuchte er an drei verschiedenen Tagen seine Pauschale zu beantragen – jeweils ohne Erfolg. Schaden: „Statt dem Antragsformular gab’s immer nur die Fehlermeldung ‚404 – Seite nicht gefunden‘.“ In weiterer Folge verbrachte der Kleinunternehmer jeweils lange Wartezeiten in der Warteschlange der Helpline. Schaden: „Ich habe in dieser Woche drei Mal jeweils 40 Minuten lang in der Warteschleife bei der Helpline verbracht, bis ich jemanden erreicht habe. Einmal wurde mir erklärt, dass es daran liege, dass der Server am ersten Tag überlastet zu sein schien. Zuletzt wurde mir geraten, einen neuen Browser zu installieren. Habe ich gemacht. Spoiler: Es funktioniert immer noch nicht.“

SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter sieht darin eine neuerliche Dokumentation der Untauglichkeit der Regierung: „Man fragt sich bei dieser Regierung wirklich, was sie eigentlich kann. Die Frotzelei der Kleinst- und Kleinunternehmungen muss sofort ein Ende haben. Wenn jede:r Kleinstunternehmer:in drei Tage damit verbringen muss, seine Pauschale zu beantragen, überschreitet der Aufwand oft den Nutzen der Pauschale!“ (Schluss) lk/bj

