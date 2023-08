Modernste Technologien machen die Chengdu FISU-Spiele intelligent und umweltfreundlich

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die 31. Welt-Universitäts-Sommerspiele, die am 8. August in Chengdu zu Ende gingen, beeindruckten Athleten und Bedienstete aus der ganzen Welt mit modernsten Technologien, die während der gesamten Veranstaltung eingesetzt wurden.

Moderne Produkte, die Technologien wie 5G, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und „Photovoltaik-Glas" nutzen, wurden eingesetzt, um die Veranstaltung intelligent und umweltfreundlich zu gestalten.

Der türkische Bogenschütze Samet Ak war fasziniert von den Robotern im Dorf der FISU-Spiele.. Im Restaurant kocht ein Roboter chinesische Gerichte für internationale Gäste. In unmittelbarer Nähe bereitet ein weiterer Roboter Getränke nach den Wünschen der Kunden zu und serviert sie mit Präzision. Ak sagte, dass die Innovationen seine tägliche Routine zu einem angenehmen Erlebnis machen.

Bei den FISU-Spielen in Chengdu in Chengdu wurden zahlreiche Roboter eingeführt, die beim sportlichen Training und im täglichen Leben helfen. Darunter sind ein Kaffeekochroboter und ein pandaähnlicher Roboter, der in Anlehnung an „Rongbao", das Maskottchen der Veranstaltung, entworfen wurde.

Die automatisierte Erlebnisstation war eine beliebte Attraktion bei Sportlern.

Automatische NEVs von Mogo AI, einem chinesischen Start-up-Unternehmen, boten den Sportlern ein Hightech-Reiseerlebnis. Dank ausgeklügelter Sensoren verfügen die Fahrzeuge über einen Wahrnehmungsbereich von 200 Metern ohne blinde Flecken.

Jimmy Ye, Präsident des Singapore Universities Sports Council, sagte, er sei besonders beeindruckt von der breiten Anwendung grüner Technologie.

Mehr als 1.300 neue Energiebusse und mehr als 1.000 neue Energieautos wurden während der FISU-Spiele eingesetzt, darunter wasserstoffbetriebene Busse aus Chengdu.

Was die Veranstaltungsorte angeht, wurden neue Technologien, neue Energie und innovative Materialien eingesetzt, um kohlenstoffarme Emissionen zu erzielen, die Energieeffizienz zu steigern und die Umwelt zu schützen.

Das Xindu Xiangcheng Sports Center, Austragungsort von Wasserballwettbewerben, ist mit seinem Regenwasser-Recycling-System ein Paradebeispiel dafür. Das System fängt das Regenwasser auf und bereitet es so auf, dass es für die Begrünung und Pflege des Stadions verwendet werden kann. Dies senkt den Wasserverbrauch um 20 Prozent und spart jährlich mehr als 3.000 Tonnen Wasser.

Die Basketballhalle im Fenghuangshan Sports Park verfügt über ein hochmodernes Betriebssystem. Es kann die Anzahl der Personen innerhalb des Veranstaltungsortes in Echtzeit erkennen und auf dieser Grundlage die Klimaanlage anpassen. Das System senkt den Energieverbrauch um bis zu 15 Prozent.

Während der Veranstaltung wurden laut Statistiken des Chengdu Science und des Technology Bureau auf einer Pressekonferenz mehr als 170 High-Tech-Produkte an mehr als 30 Standorten eingesetzt.

