Klagenfurt als Drehscheibe der Alpen-Adria Kulinarik

Zum 6. Mal veranstaltet der Tourismusverband Klagenfurt die „Tage der Alpen-Adria Küche“. 40 Events, 20 Köche, 60 Produzenten. Neu: Alpen-Adria FoodLab und Alpen-Adria Lammfest.

Klagenfurt (OTS) - Den Reigen an Veranstaltungen eröffnen heuer neben dem traditionellen Alpen-Adria am Pfarrplatz die Kärntner Weinbauern beim „2. Kärntner Winzerfest“ in der Osterwitzgasse. Die herausragenden Leistungen des jüngsten wiedererstarkten Weinbaugebiets in Österreich werden hier gezeigt und verkostet.

Wirtschaft und Politik treffen sich dann beim offiziellen Auftakt, dem „Slowenischen Abend“ am 8. September, der heuer von der Region Vipavatal – Vipavksa dolina gehostet wird. Tags drauf findet das erste Alpen-Adria Lammfest beim Shoafbauer in Moosburg statt. Lamm als wertvoller und unterschätzter Fleischlieferant wird thematisiert – mit herrlichen Gerichten wie kroatischem Lamm am Spieß, Lammstrudel oder Lamm-Curry.

„Pordenone. Una serata italiana“ heißt der neue Event im Schloss Loretto, bei der sich die friulanische Bezirksstadt in Szene setzt. Sie bringen niemand geringeren als Starkoch Terry Giacomello, der in Parma und aktuell in Brenzone am Gardasee für Furore sorgt.

Generell wartet ein Feuerwerk an hervorragenden Chefköchinnen und -köchen: aus Slowenien die jungen Shooting-Stars Mojmir Šiftar (PEN-Club) und David Žefran (Restaurant Milka), dazu Gabriella Devertak (Lokanda Devertak) mit dem einzigen grünen Michelin Stern Friauls oder die Charming Italien Chefs um Silvia Moro (Aldo Moro) oder Beatrice Simonetti (Le Beccherie) und aus Österreich Fernseh-Star Richard Rauch (Steira Wirt) oder Ernst Moser (Saluti) von Osttirol Deluxe. Die Klagenfurter Spitzenköche wie Fabian Kautz (Vogelhaus) oder Stephan Vadnjal (Dolce Vita) sind ebenso mit an Bord wie der neue Stern Damjan Draganič (Giovanni Bar), der kroatischen Style einfließen lässt.

Brandneu ist das Format „Alpen-Adria Food Lab“. Hier konnten mit dem gebürtigen Kärntner Philipp Kolmann und seiner Partnerin Suzanna Bernhardt, die beide in Amsterdam leben, zwei Koryphäen im Bereich Design und Neuinterpretation von Speisen gewonnen werden. Sie setzen sich mit den veränderten Produktion- und Verarbeitungsbedingungen von Speisen auseinander. Eis aus Süßgräsern, Schüttelbrot und alpines Frühstück neu und zeitgemäß interpretiert werden ihre Schwerpunkte sein. Altmeister Lojze Wieser fügt sich hier mit Koch Hartwig Häusl bei der „Geschmacksarchäologie“ wunderbar ein. Er belebt das verschwundene Steinbier wieder mit dazu passenden Speisen.

Die Alpen-Adria Genussmeile mit dem Biofest vom 14. – 16. September am Neuen und Alten Platz bildet mit 60 handverlesenen Produzenten den beliebten Marktplatz für hochwertige Produkte aus dem Alpen-Adria Raum. „ Wir haben uns als kulinarische Leitveranstaltung in Kärnten etablier t“, bestätigen Tourismus Vorsitzender Adi Kulterer und Geschäftsführer Helmuth Micheler unisono. „ Wir bauen das kulinarische Netzwerk im Alpen-Adria Raum konsequent weiter .“

