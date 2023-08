FPÖ – Hafenecker zu Karner: Ein „Nichtgenügend – Setzen!“ schafft in den Schulferien auch nur die ÖVP

Wien (OTS) - „ÖVP-Innenminister Karner zeichnete sich bei seinem Oe24-Interview wieder ganz besonders aus. Er arbeitet anscheinend auf die ‚Goldene Himbeere‘ hin, diese ‚Trophäe‘ kann er ruhig mit nachhause nehmen. Und während die ÖVP sich den Interessen der Eliten andient und gegen die eigene Bevölkerung arbeitet, legt Herbert Kickl seinen Fokus auf das Wohl unserer Heimat und die Interessen der eigenen Bevölkerung. Damit kann die ÖVP aber ganz offensichtlich nichts anfangen und schon gar nicht damit umgehen. Der ‚Gift- und Galle‘-Auftritt Karners ist wieder einmal der beste Beweis dafür“, sagte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„In einem Punkt ist Karner allerdings ganz groß: Im Verbreiten von ‚Fake News‘. Man muss sich ja nur seine abenteuerliche Schönrederei der illegalen Masseneinwanderung, welche die ÖVP zu verantworten hat, anschauen. Unter Karner haben wir heuer in nur einem halben Jahr fast 70 Prozent mehr Asylwerber als im gesamten Jahr 2018 unter Herbert Kickl. Also, wo die ‚Asylbremse‘ wirken soll, das muss Karner einmal erklären. Wir geben ihm aber gern Nachhilfe im umfassenden Lesen von Statistiken“, so Hafenecker.

„Tatsächlich ist diese schwarz-grüne Regierung ein Anschlag auf die Selbstbestimmung und Sicherheit Österreichs: beginnend beim Corona-Zwangsregime über neue Völkerwanderung, die maßlose EU-Hörigkeit bis hin zur zum Großteil hausgemachten ungebremsten Teuerung und den Knieschuss-Sanktionen gegen Russland. Das sind nur einige Beispiele an negativen Klassenbucheintragungen. Das ist ein klares ‚Nichtgenügend – Setzen!‘. Das schafft in den Schulferien auch nur die ÖVP“, merkte Hafenecker an.

