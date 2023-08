Voglauer: Jugendforscher Heinzlmaier spielt mit rechtsextremen Codes bei Pressekonferenz mit Jugendstaatsekretärin Plakolm

Grüne: Plakolm muss sich Frage gefallen lassen, ob das „normal“ ist

Wien (OTS) - „Gestern im Bundeskanzleramt trug Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier während der Pressekonferenz mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm offen bei Rechtsextremen beliebte Symbole auf seiner Kleidung. Dass es sich dabei um das Logo einer Band halten soll, ändert nichts an der Tatsache, dass sich NS-Organisationen eben dieser Symbole bedient haben und Rechtsextreme dies heute immer noch tun. Wir halten es für hochproblematisch, wenn die Jugendstaatssekretärin dem Spiel mit rechtsextremen Codes eine Bühne bietet. Sie muss sich die Frage gefallen lassen, ob das ,normal' ist“, kommentiert die Generalsekretärin der Grünen, Olga Voglauer.



„Wir Grüne prüfen eine Sachverhaltsdarstellung und darüber hinaus erfolgt eine parlamentarische Anfrage bezüglich laufender Aufträge aus dem Bundeskanzleramt an Bernhard Heinzlmaier“, kündigt Voglauer an und ergänzt: „Dass Heinzlmaier unter anderem in einem Interview mit dem rechten Medium ,Zur Zeit‘ die FPÖ bejubelt, passt nur zu gut ins Gesamtbild. Erst kürzlich ist dort unter dem Deckmantel der Satire ein unglaublich rassistischer Kommentar gegen den Leiter der DSN erschienen. Es ist jedenfalls inakzeptabel, dass solche Symbole in Österreich offen zur Schau getragen werden. Dass dies auch noch im Bundeskanzleramt geschehen ist, ist einer Demokratie unwürdig.“

