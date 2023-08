Der „Daten-Highway“ wird immer breiter: Festnetz-Breitbandanschlüsse mit hohen Bandbreiten legen enorm zu

RTR Internet Monitor Jahresbericht für das Jahr 2022 mit neuen Marktdaten

Wien (OTS) - „Mit Ende 4. Quartal 2022 gibt es in Österreich mehr als eine Million Festnetz-Breitbandanschlüsse, die Bandbreiten mit mehr als 100 Mbit/s unterstützen! Das ist eine wirklich außergewöhnliche Entwicklung mit einem Anstieg von mehr als 28 Prozent im Jahresvergleich!“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, Daten aus dem soeben veröffentlichten RTR Internet Monitor bekannt. „Mit diesem Trend einher geht natürlich der Rückgang von rund 20 Prozent bei Anschlüssen mit einer Bandbreite von 30 Mbit/s und darunter. Anschlüsse mit Bandbreiten zwischen 30 und 100 Mbit/s sind per Ende 2022 ebenfalls leicht zurückgegangen, haben aber an den gesamten Endkunden-Breitbandanschlüssen einen Anteil von 36 Prozent“, führt Steinmaurer weiter aus.

Datenverbrauch weiterhin im Steigflug

Von 2021 auf 2022 stieg der Datenkonsum insgesamt um mehr als 10 Prozent auf 9.414 Petabyte an. 5.753 Petabyte wurden über festes Breitband konsumiert und 3.661 Petabyte über mobiles Breitband.

Östereicher:innen versenden Milliarden an Nachrichten über diverse Plattformen

Aufgrund der geänderten Rechtslage darf die RTR seit dem 3. Quartal 2022 auch Daten von Anbietern internetbasierter Kommunikationsdienste erheben, die im vorliegenden RTR-Bericht erstmals veröffentlicht werden. „Dass wir über die verschiedensten Kanäle sehr, sehr viel chatten und versenden, liegt auf der Hand. Die Zahlen verblüffen aber dennoch: Im 3. Quartal 2022 wurden über die verschiedensten Plattformen 22,7 Milliarden Nachrichten verschickt, im 4. Quartal 23,2 Milliarden. Die Mengen an E-Mails sind im Vergleich dazu eher mickrig – im 3. Quartal waren es ‚nur‘ 290 Millionen und im 4. Quartal ‚nur‘ 293 Millionen Mails, die in Österreich versendet wurden“; führt Steinmaurer weitere Zahlen an.

Der RTR Internet Monitor Jahresbericht ist auf der Website der RTR unter www.rtr.at/internet-monitor-2022 veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten zu festem und mobilem Breitband, Auswertungen aus dem RTR-Netztest, Analysen von Daten aus der Zentralen Informationsstelle für Breitbandversorgung (ZIB) sowie erstmals Daten zu internetbasierten Kommunikationsdiensten.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

