Sicherheitsvorkehrungen abgeschlossen: Magistrat gibt Öffnung des Penny Marktes in Krems frei

Wr. Neudorf (OTS) - Ein Mitarbeiter des Penny Marktes Austraße in Krems hat die zuständige Behörde am 8.8.2023 vor Öffnung des Geschäftes über den Fund einer nicht identifizierbaren Spinne in einer Bananenschachtel informiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr, dem Magistrat der Stadt Krems, Sachverständigen für Spinnen und Reinigungsexperten wurden in den letzten beiden Tagen umfangreiche Such-, Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen gesetzt. Durch die frühe Mitteilung vor Öffnung der Filiale und die sofort aktivierten Sicherheitsmaßnahmen waren Kundinnen und Kunden zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Ein dezidierter Spinnenfund in der Filiale kann nicht bestätigt werden. Daher konnten auch Art und Herkunft der Spinne nicht eruiert werden. Durch die umfassend getätigten Sicherheitsmaßnahmen wird ausgeschlossen, dass sich eine mögliche Spinne noch in der Filiale befindet.

Die durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen wurden von Seiten des Magistrats durchgehend begleitet und gemonitort. Die Behörde bestätigte am Donnerstag, den 10.8.2023, die Sicherheit für Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale. Daher wird der Penny Markt in der Austraße mit Freitag, 11.8.2023, 14.00 Uhr wieder geöffnet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Penny Filiale haben sehr achtsam und verantwortungsvoll agiert. Dafür und für die gute Zusammenarbeit mit den Behörden, Expertinnen und Experten möchten wir uns als Organisation herzlich bedanken. Penny freut sich nun darauf, wieder Kundinnen und Kunden in der Austraße zu begrüßen.

Rückfragen & Kontakt:

REWE International AG

Team Mediarelations

IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16

2355 Wiener Neudorf

Tel: +43 2236 600 5265

E-Mail: mediarelations @ rewe-group.at