JG-Kögl zum Tag der Jugend: Echte Jugendpolitik statt Scheindebatten der Staatssekretärin!

Bundesvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ (JG) fordert von ÖVP-Staatssekretärin echte Jugendpolitik statt ideologische Luftschlösser

Wien (OTS/SK) - „Man kann wie schon Sebastian Kurz über Eigentum sprechen oder wie Johanna Mikl-Leitner über normal oder nicht normal. Damit ist man aber Teil einer Uraltpolitik, die sich selbst überholt hat und geht an den echten Sorgen junger Menschen meilenweit vorbei!“, so JG-Bundesvorsitzender Michael Kögl anlässlich des morgigen Tages der Jugend. Er betont, wie groß die Baustellen sind, um die sich die Jugendstaatssekretärin kümmern müsste. Die großen Zukunftsthemen, die Jugendliche und junge Menschen massiv betreffen, sind die Schere zwischen Arm und Reich, die drohende Klimakrise und die unleistbaren Mieten – diese werden von Plakolm aber konsequent ignoriert. Kögl übt scharfe Kritik an der Pseudopolitik der Staatssekretärin: „Plakolm führt Scheindebatten und zeigt bestenfalls Desinteresse an ihrer eigenen Generation. Dabei bräuchte es gerade in Zeiten, in denen sich Jugendliche immer mehr um ihre Zukunft sorgen, eine echte politische Vertretung in der Regierung!“ ****

Junge Menschen sind Teil einer hochpolitischen Generation, wie auch an den Ergebnissen der Ö3-Jugendstudie zu erkennen ist. Rund zwei Drittel geben dort an, sich sehr für politische Prozesse zu interessieren. Gleichzeitig fühlen sich nur 15 Prozent von der Politik vertreten. „Diese Zahlen sind eine Bankrotterklärung für die Jugendstaatssekretärin und die Bundesregierung, die mit fehlenden Lösungen für Teuerung oder Klimakrise zeigen, wie wenig Lösungskompetenz und wie wenig Verständnis sie für die Anliegen von Jugendlichen haben. Es braucht jetzt Maßnahmen zum Erhalt eines auch in Zukunft bewohnbaren und lebenswerten Planeten mit intakter Umwelt. Es braucht treffsichere Maßnahmen wie den Mietpreisstopp für leistbares Wohnen. Es braucht Perspektiven für die Arbeitswelt und das tägliche Lebensumfeld – von Mobilität bis Bildung. Wo sind die Antworten der angeblichen Jugendstaatssekretärin Plakolm für eine bessere, eine hoffnungsvolle Zukunft für die kommenden Generationen?“, fragt Kögl und fordert entschlossene Maßnahmen im Sinne der Jugend.

„Es braucht nach über 950 Tagen endlich ein Klimaschutzgesetz, einen Deckel auf Mieten, Energie und Lebensmittel, um jungen Erwachsenen ein leistbares Leben zu ermöglichen und eine politische Vertretung auf Augenhöhe, die gemeinsam gestaltet statt in ÖVP-Manier alles vorschreiben will. Echte Jugendpolitik sieht anders aus – aber dafür muss die ÖVP endlich in Opposition!“, so Kögl abschließend. (Schluss) jk/ls

