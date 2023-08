Österreichische Reisebüros erfreut über chinesisches „Go“ für Gruppenreisen

WKÖ-Fachverband der Reisebüros: Forderung nach bilateraler Lösung umgesetzt, wichtiger Herkunftsmarkt für das österreichische Incoming wieder „geöffnet“

Wien (OTS) - „Nach Jahren des Wartens wird es uns demnächst wieder möglich sein, chinesische Gruppenreisende in Österreich zu begrüßen“, zeigt sich Gregor Kadanka, Obmann des Fachverbands Reisebüros in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), über die heutige Ankündigung des chinesischen Kultur- und Tourismusministeriums, wonach Gruppenreisen nach Österreich ab sofort wieder erlaubt sind, erleichtert. „Mit der Freigabe aus China erfolgt insbesondere für unsere Incoming-Betriebe ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Normalisierung nach den harten Jahren der Pandemie“, führt Kadanka weiter aus und fügt hinzu: „Vor Corona war China schließlich der wichtigste asiatische Herkunftsmarkt. Insbesondere chinesische Gruppenreisende sind für den Incoming-, Städte- und Kulturtourismus von großer Bedeutung.“

„Als Fachverband haben wir deshalb in den letzten Monaten immer wieder klar betont, dass in Sachen chinesischer Gruppenreisender rasch eine Freigabe kommen muss, da wir unter einem Wettbewerbsnachteil gegenüber jenen Ländern litten, die bereits vor Österreich von chinesischen Gruppenreisenden besucht werden durften“, so der Fachverbandsobmann weiter. „Unser besonderer Dank gilt Tourismusstaatsekretärin Susanne Kraus-Winkler, die unsere Forderung aufgenommen und sich für eine bilaterale Lösung mit China eingesetzt hat“, so Kadanka abschließend. (PWK256/RA)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at