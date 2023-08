Prüftechnik, die Staunen macht

Am 14. September lädt TÜV AUSTRIA in sein Technology & Innovation Center in Wien-Inzersdorf zum Tag der offenen Tür und zeigt, was moderne Prüftechnik alles kann.

Wien (OTS) - Werkstoffprüfung, Remote Inspection, Korrosionsschutz und industrielle Computertomographie. TÜV AUSTRIA bietet am Tag der offenen Tür Einblick in die vielfältigen Bereiche der modernen Prüftechnik und deren praktischer Anwendung.

Highlight dabei ist Österreichs größter industrieller Computertomograph. Für die Wirtschaft, die Wissenschaft und Forschung werden mittels zerstörungsfreier bildgebender Echtzeit-Analyse nicht nur Geometrien und Details an der Oberfläche gemessen und detektiert, sondern auch alles Verborgene im Inneren. Peter Weinzettl, Regionalmanager des TÜV AUSTRIA für Österreich: „Wir machen Unsichtbares sichtbar, in dreidimensionaler Darstellung, Digitalisierung der Daten und entsprechenden Auswertungen – bei einer Detailerkennbarkeit von wenigen Tausendstel Millimetern. Außerdem ist es möglich ein Schädigungsverhalten von Bauteilen durch Zug- und Druckversuche, inklusive unterschiedlicher Temperaturintervalle, zu verfolgen und zu analysieren.“

Der industrielle Computertomograph des TÜV AUSTRIA eröffnet völlig neue Prüfmethoden, Mess- und Analysemöglichkeiten. Professionell, effizient und wirtschaftlich. Aber nicht nur im industriellen Umfeld, sondern auch für archäologische Auswertungen und Restaurierungen oder der Rekonstruktion von Bauteilen, zum Beispiel für Oldtimer.

Neben der Anwendung von industrieller Computertomographie erwarten die Besucherinnen und Besucher im TÜV AUSTRIA Technology & Innovation Center praxisnahe Keynotes zu den Themen Remote Inspection, elektromagnetische Verträglichkeit und zerstörungsfreie Prüfung.

Infostände, Netzwerkmöglichkeiten und Kulinarik ergänzen den Stationsbetrieb.

Tag der offenen Tür, 14. September 2023, 10 bis 15 Uhr

TÜV AUSTRIA Technology & Innovation Center

Deutschstraße 10, 1230 Wien

Der Eintritt ist frei, Anmeldung erforderlich unter www.tuvaustria.com/openday

Rückfragen & Kontakt:

Peter Weinzettl, Regionalmanager Österreich | TÜV AUSTRIA GMBH | E-Mail : peter.weinzettl @ tuvaustria.com, Tel.: +43 1 6163899-0