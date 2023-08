Zum 70. Mal: Int. Gartenbaumesse Tulln von 31. August bis 4. September 2023

Viele Programm-Highlights rund um die ORF NÖ-Bühne in Halle 8

Tulln (OTS) - Alles begann 1953 mit einem Blumencorso am Hauptplatz in Tulln. In 70 Jahren entwickelte sich daraus die Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau. 2023 wird die Tradition weitergeführt: Unter dem Motto „Das Beste aus 70 Jahren – die große Jubiläumsblumenschau“ werden die Höhepunkte der letzten sieben Jahrzehnte präsentiert: die besten Gärtner und Floristen Österreichs arrangieren in der neuen Donauhalle aus 200.000 Blumen einzigartige florale Kunstwerke. Neben zahlreichen Sonderschauen präsentieren 450 Aussteller alles zu den Themen Garten und Pflanzen.

Buntes Programm in der Halle 8 auf der ORF-NÖ Bühne

Wenn die Int. Gartenbaumesse Tulln von 31. August bis 4. September stattfindet, erwartet die Besucher ein buntes Programm in Halle 8 – gestaltet von den österreichischen Gärtnern, Gartengestaltern und Floristen, durch das ORF NÖ-Moderator Robert Morawec täglich von 11:00 bis 16:00 Uhr führen wird.

Spannende Themen mit den Publikumslieblingen

Mit dabei sind die ORF NÖ-Gärtner Franz Gabesam und Johannes Käfer, ebenso wie die Gartengestalterin Katharina Gabesam-Rasner. Wie schon in den letzten Jahren darf sich das Publikum auch auf die Profis von „Natur im Garten“ freuen sowie auf den niederösterreichischen Kräuterexperten Martin Ruzicka.

Floristenshows: „Handwerk kommt zur Blüte“

Die zweimal täglich stattfindenden Shows der niederösterreichischen Floristen unter der Leitung des Meisterfloristen Florian Dienstl sind von der ORF NÖ-Bühne ebenfalls längst nicht mehr wegzudenken. Ein beliebter Fixpunkt ist das tägliche Blumenstecken für Kinder, zu dem alle kleinen Messebesucher herzlich eingeladen sind.

Botanische Pflanzensammlung der HBLFA für Gartenbau & Österreichische Bundesgärten



Auch die Österreichischen Bundesgärten geben wieder spannende Einblicke in ihre botanischen Sammlungen, wenn sie ihre prächtigen Pflanzen zur Schau stellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich einen Eindruck der ehemaligen kaiserlichen Schausammlung in Halle 8 zu verschaffen.

Jugend im Fokus auf der ORF Radio NÖ Bühne – Grüne Helden sind gefragt!

„Wir möchten die Int. Gartenbaumesse in Tulln nutzen, um dem Publikum und vor allem jungen Menschen unser schönes Handwerk zu präsentieren und das Interesse für unsere Berufe der Gartengestalter und Floristen zu wecken“, sagt Johann Obendrauf, Präsident des Blumenbüros Österreich und Bundesinnungsmeister-Stv. der Gärtner und Floristen.

Gartengestalter Österreich



Die Gartengestalter Österreich präsentieren den naturnahen Garten: Lerchenholz, Insektenhotels, exklusive Möbel und Skulpturen, Stauden, Hochbeete und Vertikalbegrünung laden zum Wohlfühlen ein. Gegenüber der ORF NÖ-Bühne zeigen die Gartengestalter Österreich die vielen Facetten ihres Berufs, die das Anlegen und Pflastern von Wegeführungen ebenso umfassen wie natürlich die Planung und Bepflanzung des Gartens.



Fleurop-Interflora



Seit mehr als 100 Jahren hat sich Fleurop-Interflora in mehr als 150 Ländern mit über 50.000 Blumenfachgeschäften zu einer der größten Detailhandelsorganisationen der Welt entwickelt und ist Marktführer unter den Blumenvermittlungsdiensten. Da die Int. Gartenbaumesse Tulln heuer ihr 70 – jähriges Jubiläum feiert, gibt es bei Fleurop Online zwei Eintrittskarten und einen besonderen Jubiläumsblumenstrauß aus verschiedenen Rosen zu kaufen. In der Halle 8 präsentiert Fleurop Österreich in Zusammenarbeit mit FleuraMetz die Männerpflanze. Angefangen von Aloe Vera, Echeveria oder Ficus elastica Robusta und viele mehr.

„Natur im Garten“ – Alle Informationen rund um das ökologische Gärtnern



Ein Naturgarten wird ökologisch gepflegt und steht für bunte Vielfalt und Lebensqualität. Die naturnahen Gestaltungselemente lassen ihn zu einem Paradies für Menschen, Tiere und Pflanzen werden. Holen Sie sich fachliche Beratung, praktische Tipps für ihre Natur im Garten im Freigelände Ost oder am Infostand in der Halle 8.

Fact Box:

Donnerstag, 31. August bis Montag, 4. September 2023

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene € 14,--

Ermäßigt: € 12,--

Weitere Informationen unter:

www.messe-tulln.at



