Jetzt bis 15. Oktober einreichen: Österreichischer Integrationspreis 2023 für Initiativen und Projekte in ganz Österreich

ÖIF vergibt Preise zu je 3.000 Euro für Projekte in den Kategorien Stärkung von Frauen, Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Integration vor Ort, Jugend und Sport

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal schreibt der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) den Österreichischen Integrationspreis aus und zeichnet damit erfolgreiche und innovative Integrationsprojekte aus. Einreichungen sind ab sofort möglich; prämiert werden Initiativen aus fünf Kategorien:



Stärkung von Frauen

Initiativen, die spezifisch zur Förderung der Integration von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund in Österreich beitragen





Initiativen, die spezifisch zur Förderung der Integration von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund in Österreich beitragen Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Integrationsprojekte, welche die Integration von Flüchtlingen sowie Zuwanderinnen und Zuwanderern am Arbeitsmarkt fördern





Integrationsprojekte, welche die Integration von Flüchtlingen sowie Zuwanderinnen und Zuwanderern am Arbeitsmarkt fördern Integration vor Ort

Initiativen von, mit und für Menschen mit Migrationshintergrund, welche zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe und des Zusammenhalts beitragen





Initiativen von, mit und für Menschen mit Migrationshintergrund, welche zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe und des Zusammenhalts beitragen Jugend

Projekte, die das Demokratiebewusstsein junger Menschen fördern sowie Projekte, die dabei unterstützen patriarchale Wertesysteme und Geschlechterrollen zu erkennen und zu überwinden, um daraus resultierenden Konflikten entgegenzuwirken



Sport

Sportprojekte und -vereine, die gezielte Maßnahmen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Zugewanderten in die österreichische Sportlandschaft setzen

Die Preise sind pro Kategorie mit jeweils 3.000 Euro dotiert. In der Kategorie Sport stiftet Coca-Cola Österreich das Preisgeld; „SportAustria“ unterstützt im Falle eines Anerkennungspreises mit 2.000 Euro.

Einsatz in ganz Österreich für Integration und besonderes Engagement würdigen

Einreichberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr, die selbst an einem Integrationsprojekt beteiligt sind bzw. dieses organisieren. Einreichungen durch Dritte sind ebenfalls möglich. Für den Österreichischen Integrationspreis können sich Projekte von (Sport-)Vereinen, Schulen, Städten und Gemeinden sowie anderen Organisationen bewerben. Ebenso einreichen können Projekte und Initiativen, welche die Integration von Migrantinnen und Migranten in Gemeinden, am Arbeitsmarkt oder in der Sportlandschaft sowie das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu fördern.

Einreichungen bis 15. Oktober möglich; Preisverleihung im festlichen Rahmen

Die Einreichfrist läuft bis Sonntag, den 15. Oktober 2023. Sämtliche eingereichte Initiativen werden von einer Jury aus Expertinnen und Experten bewertet. Vergeben wird ein Preis pro Kategorie, der mit jeweils 3.000 Euro dotiert ist, bei einer festlichen Verleihung. Nähere Informationen sowie die Einreichunterlagen finden Sie unter www.integrationsfonds.at/stipendium/integrationspreis/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

+43 17 10 12 03 322

presse @ integrationsfonds.at

https://www.integrationsfonds.at