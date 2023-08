Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 11.8.: Hartlauer-Chef Robert Hartlauer im Interview

Wien (OTS) - „Mit Stammkundschaft durch die Krise“ lautet der Titel des Interviews, das Cornelia Krebs mit Hartlauer-Chef Robert Hartlauer führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 11. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Firmenpleiten in Österreich nehmen weiter zu. Die meisten Insolvenzen gibt es im Handel. Ein Unternehmen, das offenbar gut durch die Krisen der vergangenen Jahre gekommen ist, ist Hartlauer, das Foto-, Optik-, Hörgeräte- und Elektronik-Handelsunternehmen mit Hauptsitz im oberösterreichischen Steyr - ein vom Eigentümer geführtes Unternehmen. Und das sei auch das Geheimnis des Erfolgs, meint Firmenchef Robert Hartlauer. 160 Filialen in neun Bundesländern gibt es, fast vier Millionen Menschen würden regelmäßig dort einkaufen. Im Jahr 2000 übernahm der damals 24-jährige nach dem Tod seines Vaters das Unternehmen. Der Mensch stehe im Zentrum, so seine Philosophie - Kunden und Kundinnen, vor allem aber die fast 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hartlauer ist auch der größte Lehrlings-Ausbildner in der Branche.

