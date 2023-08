bwin verlängert erneut als Hauptsponsor von ligaportal.at

bwin sicherte sich für die Saison 2023/2024 abermals die Wettanbieter-Exklusivität in der erfolgreichen Ligaportal-App, die bereits bei mehr als einer Million Downloads steht.

bwin ist ein großartiger und seriöser Wettanbieter, der aufgrund der enormen Medienpräsenz international – aber auch in Österreich – eine besonders hohe Bekanntheit genießt. Bwin verfügt wohl über das größte und umfangreichste Wettangebot aller Buchmacher und besticht durch eine große Auswahl an Spezialwetten und ausgefallenen Wettarten. Wir versuchen, bwin bestmöglich auf unserer Plattform zu integrieren und viele Aktionen gemeinsam umzusetzen. Ich freue mich auf weitere zwölf erfolgreiche Monate. Ligaportal.at ist in den vergangenen zwölf Monaten noch einmal so richtig explodiert und das weiß denke ich auch bwin zu schätzen. Dr. Thomas Arnitz, Gründer Ligaportal 1/2

ligaportal.at ist ein zuverlässiger und stetig wachsender Partner mit enormer Reichweite in Österreich. Die zuletzt erreichten Klickzahlen mit über einer halben Million Aufrufen bei einzelnen Spielen sprechen für sich und sind jedenfalls beeindruckend. Mit dieser Partnerschaft sind wir ganz nahe an den Fans dran. Daniel Berthold, Marketing Director Europe bei bwin 2/2

Graz/Sattledt (OTS) - ligaportal.at berichtet über sämtliche 2200 Fußballvereine in Österreich, von der Bundesliga bis zur untersten Klasse (Männer, Frauen, Reserve, Nachwuchs). Auch alle internationalen Top-Ligen (Deutsche Bundesliga, Premier League, Serie A, Champions League, etc.) hat das Sportportal im Portfolio. Ligaportal rangiert unter den 20 größten Internetportalen Österreichs (von etwa 1,4 Millionen AT-Domains) und verzeichnete im Mai erneut mehr als 10 Millionen Visits. Die Styria Media Group AG ist Mehrheitseigentümer des Portals.

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von ligaportal.at, zeigt sich erfreut, dass die schon bisher bestehende Kooperation mit bwin mit der Saison 2023/2024 in eine neuerliche Verlängerung geht: „ bwin ist ein großartiger und seriöser Wettanbieter, der aufgrund der enormen Medienpräsenz international – aber auch in Österreich – eine besonders hohe Bekanntheit genießt. Bwin verfügt wohl über das größte und umfangreichste Wettangebot aller Buchmacher und besticht durch eine große Auswahl an Spezialwetten und ausgefallenen Wettarten. Wir versuchen, bwin bestmöglich auf unserer Plattform zu integrieren und viele Aktionen gemeinsam umzusetzen. Ich freue mich auf weitere zwölf erfolgreiche Monate. Ligaportal.at ist in den vergangenen zwölf Monaten noch einmal so richtig explodiert und das weiß denke ich auch bwin zu schätzen. “

Daniel Berthold, Marketing Director Europe bei bwin, zur Vertragsverlängerung: „ ligaportal.at ist ein zuverlässiger und stetig wachsender Partner mit enormer Reichweite in Österreich. Die zuletzt erreichten Klickzahlen mit über einer halben Million Aufrufen bei einzelnen Spielen sprechen für sich und sind jedenfalls beeindruckend. Mit dieser Partnerschaft sind wir ganz nahe an den Fans dran. “

Über bwin:

bwin ist die führende Sportwettenmarke von Entain Operations Limited, einem global agierenden, börsengelisteten Gaming-Unternehmen. Das Unternehmen ist ein führender E-Gaming-Anbieter sowohl im B2C als auch im B2B Markt. Entain Operations Limited bietet die vier Haupt-Produktbereiche Sportwetten, Poker, Casino und Bingo an und hält hier jeweils führende Marktpositionen, unter anderem mit etwa 4 Milliarden Euro Sportwettenumsatz pro Jahr. Ihre wichtigsten Marken sind bwin, Sportingbet, Ladbrokes, Coral, partypoker, partycasino, CasinoClub und Foxy Bingo. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz auf der Isle of Man und ist mit über 28.000 Angestellten und Mitarbeitern sowie 18 Büros in über 30 Märkten vertreten. GVC hält Lizenzen in über 20 Ländern, u.a. in Australien, Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Deutschland (Schleswig-Holstein), Spanien, Malta, Dänemark, Großbritannien, Rumänien, Bulgarien, Südafrika und den USA.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Philipp Lackner, MBA

Styria Media Group AG

Head of Corporate Communications & CSR-Management

Gadollaplatz 1 | 8010 Graz | Austria

philipp.lackner @ styria.com

www.styria.com