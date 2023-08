MCI erweitert weltweites Netzwerk: Neue Partnerschaftsabkommen mit internationalen Top-Unis

Kooperationen in Schweden, Polen, Ungarn und Israel | Vertragsverlängerung mit IIM Bangalore

Innsbruck (OTS) - Über weitere Partnerschaftsabkommen mit internationalen Spitzenhochschulen freut sich MCI | Die Unternehmerische Hochschule®: Mit Universitäten in Schweden, Polen, Ungarn und Israel konnte das bereits umfangreiche Auslandsangebot am MCI mit über 300 Partnerhochschulen um weitere attraktive Standorte erweitert werden.

Auch die neuen MCI Partnerhochschulen genießen hohes internationales Ansehen:

Die Tel Aviv University ist die größte Universität Israels, wird in einschlägigen Rankings unter den „Top-200-Universitäten“ weltweit gelistet und wird mit dem MCI im Bereich Student und Faculty Exchange sowie in kooperativen Forschungsprojekten zusammenarbeiten.

Die in der schwedischen Universitätsstadt Uppsala befindliche Swedish University of Agricultural Sciences fungiert zukünftig als forschungsstarker Partner des MCI mit innovativen Studienprogrammen insbesondere im Bereich Life Sciences.

Die renommierte Andrássy Universität in Budapest ist die einzige vollständig deutschsprachige Universität außerhalb des deutschen Sprachraums und schlägt mit dem MCI eine gemeinsame Brücke für Forschende, Lehrende und Studierende von den Tiroler Alpen in die ungarische Steppe.

Die University of Social Sciences and Humanities in Warschau erweitert das starke Angebot des MCI an qualitätsvollen Partnerhochschulen in Polen mit spannenden Optionen für Auslandssemester, Forschungsaufenthalte und weitere Aktivitäten.

Gleichzeitig wurden bereits bestehende Abkommen mit zahlreichen Hochschulen verlängert, darunter das Weltruhm genießende Indian Institute of Management Bangalore bis 2029. Seit 2007 kooperiert das MCI mit dem IIM Bangalore, das sich nicht zuletzt aufgrund seines Standorts in der pulsierenden Großstadt und der starken Vernetzung mit weltweit tätigen Unternehmen an konstanter Beliebtheit bei MCI-Studierenden erfreut.

„Das MCI hat das Ziel mehr als 50 Prozent seiner Studierenden ein qualitätsvolles Auslandsstudium zu ermöglichen. Zugleich ist es für das intensive Kennenlernen, Eintauchen, Vernetzen und Erleben des Gastlandes vorteilhaft, wenn die jeweilige Gruppengröße der österreichischen Studierenden an der Partneruniversität bewusst überschaubar bleibt – meist handelt es sich nur um sehr wenige Studierende pro Destination. Deshalb ist ein umfassendes, vielfältiges und ausdifferenziertes Angebot an qualitätsvollen Partneruniversitäten essentiell“, erklärt Susanne Lichtmannegger, Leitung International Relations am MCI.

