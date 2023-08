FPÖ – Mayer: Preis des teuren Flüssigerdgas wird drastisch steigen

Durch transatlantisches Flüssigerdgas (LNG), werden österreichische Verbraucher für Energie noch tiefer in die Tasche greifen müssen

Wien (OTS) - „Die Volatilität des LNG-Weltmarktes wird sich direkt in den Energierechnungen unserer Bürger manifestieren. Ausgangspunkt ist ein möglicher Streik australischer(!) Gasfeld-Arbeiter, der asiatische LNG-Käufer dazu bewegen wird, sich anderswertig einzudecken, indem europäische Käufer von amerikanischem LNG finanziell überboten werden“, stellte heute der freiheitliche Abgeordnete im Europaparlament Georg Mayer fest.

Möglich macht dies die Mobilität von LNG-Transportschiffen. Im Gegensatz zu Pipelines sind diese Ozeanriesen nicht ortsgebunden und laden damit ihre wertvolle Fracht beim meistzahlenden Bieter ab. Markt-Analysten des amerikanischen Finanzdienstleisters Citigroup rechnen mit der Verdoppelung des LNG-Preises im Januar 2024.

„China und andere Industrieländer bauen gerade ihre Kohleverstromung massiv aus, viele andere Staaten nutzen nach wie vor russisches Erdgas. Einige energiestrategische Partner der EU, wie beispielsweise Kasachstan oder Saudi-Arabien, verkaufen den Europäern sogar russisches Erdgas und Erdöl, zwar neuetikettiert, aber zu einem Vielfachen des ursprünglichen Preises. Und die Europäer müssen darauf hoffen, dass der verhältnismäßig teure LNG-Preis, sich im Winter nicht auch noch verdoppeln wird“, so Mayer.

„Es ist an der Zeit, dass sich Österreich aus dieser in Brüssel verursachten Misere der europäischen Energiepolitik verabschiedet und rational die zahlreichen wirtschafts- und wohlstandsfeindlichen EU-Vorgaben mit dem immanenten Interesse an leistbarer Energie abwiegt“, betonte der steirische EU-Abgeordnete.

