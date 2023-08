FPÖ – Kaniak: ÖVP und Grüne versagen bei der Gesundheitsversorgung – FPÖ hat konkrete Pläne!

Wien (OTS) - „Tagtäglich tauchen Hiobsmeldungen über das heimische Gesundheitssystem auf. Ärztemangel, Pflegekrise und Medikamentenengpass sind die Hauptthemen. Alles passiert jedoch nicht rein zufällig, sondern aufgrund eines seit Jahren festgefahrenen Stillstandes an Reformen und am derzeitigen Unwillen der schwarz-grünen Regierung irgendetwas zu verändern. Derweil hätte die Corona-Krise genug Schwächen unseres Systems klar aufgezeigt. Somit wäre es wohl ein Leichtes an den Korrekturschrauben zu drehen“, so heute der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

Zulasten gehe das natürlich in erster Linie auf all jene, die auf medizinische Hilfe angewiesen seien, also die Patienten. In zweiter Linie leide das noch vorhandene Personal wie Ärzte und Pflegepersonal, das diese Regierung noch nicht aus ihren Berufen vergraulen konnte. „Wenn man nach einer Hüft-OP fünf Monate (!) auf einen Reha-Platz in der vom Arzt empfohlenen Anstalt warten muss, kann das wohl weder im Sinne des Patienten und dessen Heilung noch im Sinne des Arztes sein“, betonte Kaniak.

„Wenn die ÖVP mit ihrem grünen Chaosminister Rauch es nicht fertigbringt, schnellstmöglich funktionierende Lösungen zu präsentieren, möge man doch den einfach umzusetzenden Sechs-Punkte-Plan der Freiheitlichen zu Rate ziehen.“ Demnach soll auch eine Weiterbeschäftigung älterer Ärzte ermöglicht und zusätzliche Ausbildungsstellen geschaffen werden. „Genauso braucht es ein bundesweit einheitliches Stipendiensystem, eine deutliche Ausweitung des Studienplatzangebots sowie mehr und attraktivere Ausbildungsplätze in den Spitälern. Wichtig wäre aber auch eine Einbindung der Wahlärzte in das Kassensystem mit der Aufhebung des Doppelbeschäftigungsverbotes“, forderte Kaniak, der noch anfügte, dass eine Sicherstellung der Versorgung mit Arzneimitteln nur dann erreicht wird, wenn der Standort Österreich für Produktion und Lagerhaltung wieder wirtschaftlich relevant werden kann. Denn auch das haben ÖVP und Grüne mit „Begeisterung verpfiffen!“

