„Bewusst gesund“: Verpackung – wie sie unser Essen beeinflusst

Am 12. August um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 12. August 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Verpackung – wie sie unser Essen beeinflusst

Verpackungen sind aus hygienischen Gründen oft notwendig und dass Verpackungsmaterialien viel Müll produzieren, ist kein Geheimnis. Dass Verpackungen Schadstoffe an Lebensmittel abgeben können, ist dagegen nicht weit verbreitet. Weichmacher, Mineralölrückstände und weitere bedenkliche Inhaltsstoffe finden sich in Lebensmittelverpackungen. Unter bestimmten Umständen können diese Substanzen in das verpackte Lebensmittel übergehen und sich so auf lange Sicht auf unsere Gesundheit auswirken. Gestaltung: Vroni Brix

„Bewusst gesund“-Tipp zur Einnahme von Blutdruckmedikamenten

Die Ursachen für hohen Blutdruck können unterschiedlich sein und entsprechend werden auch unterschiedliche Medikamente verschrieben, die zu bestimmten Zeiten eingenommen werden sollten. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, was dabei zu beachten ist und zu welcher Tageszeit der Blutdruck am besten gemessen werden sollte.

Doppelpack – gesundes Kreuz und straffer Bauch

Ein Sixpack gilt vor allem bei Männern als attraktiv, aber eine gute Bauchmuskulatur ist aus gesundheitlicher Sicht für alle sinnvoll. Schließlich verleiht sie dem Körper Stabilität, ermöglicht die Bewegung des Rumpfs und verhindert Kreuzschmerzen. Physiotherapeut Roman Pallesits zeigt, mit welchen Übungen die Bauchmuskeln am besten gestärkt werden und welche Fehler beim Training vermieden werden sollten. Gestaltung: Christian Kugler

Atmen zur Selbstfindung

So selbstverständlich Atmung zu sein scheint, so wichtig ist es für Körper und Geist, richtig zu atmen. Studien zeigen jedoch, dass bis zu 80 Prozent aller Menschen weitaus kürzer und flacher atmen als dies gesund wäre. Genau aus diesem Grund werden regelmäßige Atemübungen und das Verändern der Atemgewohnheiten empfohlen. Atmung ist nun aber eben individuell erlernt und nicht jede Atemtechnik funktioniert auch bei allen. In der „Bewusst gesund“-Sommerserie erklärt Atemexperte Dr. Wolfgang J. Fellner, wie man bestmöglich herausfindet, welche Methode zu einem passt, und was Atmung über unsere Persönlichkeit aussagen kann.

Antibakterielle Wirkung von Sonnenblumenöl

Sonnenblumenkerne und Sonnenblumenöl liefern wichtige Nährstoffe und stärken das Immunsystem, zusätzlich wirkt das Öl der Sonnenblume antibakteriell. Lokal angewendet hilft es bei Haut- und Schleimhautentzündungen. Durch das morgendliche Ritual des Ölziehens zum Beispiel können schädliche Bakterien in der gesamten Mundhöhle reduziert werden. Die ständige Bewegung befördert das Öl bis in die hintersten Winkel von Zahnfleisch und Zahnfleischtaschen, wo es langsam einsickert und seine antibakterielle Wirkung entfalten kann. Gestaltung: Tommy Schmidle

