„Die große Schlagerstrandparty 2023 – Wir feiern die 80er!“ mit Florian Silbereisen am 12. August in ORF 2

Mit Roland Kaiser, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Nicole, Howard Carpendale u. v. m.

Wien (OTS) - Florian Silbereisen sorgt wieder für Sommer-, Strand-und Schlagerstimmung, wenn er am Samstag, dem 12. August 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 zur Open-Air-Eurovisionsshow lädt. In diesem Jahr steht die große Sause unter dem Motto „Wir feiern die 80er!“.

Mit dabei sind Roland Kaiser, Beatrice Egli, Howard Carpendale, Nicole, Paul Young, Andy Borg, Matthias Reim, Limahl, Ute Freudenberg, DJ Ötzi, Nik Kershaw, Michelle, Gitte Haenning, Eloy de Jong, Samantha Fox, Ross Antony, Joachim Witt, Chris Steger, Lucas Cordalis, Joelina Drews, VoXXclub, Marianne Rosenberg, Thomas Anders und viele mehr. „Wir feiern eine unvergessliche Strandnacht unterm Sternenhimmel – natürlich mit Feuerwerk und Lichtermeer, mit vielen Hits zum Mitsingen und mit vielen Stars“, verrät der Showmaster.

