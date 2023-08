Virtuelle Pressekonferenz: 20 Jahre UNITO/OTTO-Gruppe

Ein Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gruppe und des Online Handels

Graz (OTS) - Seit der Gründung im Jahr 2003 schaffte es die Unternehmensgruppe (OTTO, UNIVERSAL, LASCANA, QUELLE, ACKERMANN) stetig gesund zu wachsen, während viele Konkurrenten von der Bildfläche verschwanden. Doch was ist das Wachstums-Geheimrezept der UNITO-Gruppe? Eine Zutat lautet Mut. Mut zur Veränderung. Mut, Neues zu wagen und unbekanntes Terrain zu betreten.

Doch wodurch äußerte sich der Mut in der Vergangenheit? Welche gezielten Maßnahmen hat die UNITO-Gruppe getroffen, um erfolgreich zu bleiben? In dieser Pressekonferenz möchte Ihnen die Geschäftsführung Einblicke geben, welche Meilensteine die Gruppe in den letzten 20 Jahren gemeistert hat, wie die gegenwärtige Lage des Handels aussieht und welche massiven Veränderungen der Handel der Zukunft bereithält.

Ihre Gesprächspartner im Rahmen der virtuellen Pressekonferenz:

Mag. Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb

Dkfm. Achim Güllmann, Geschäftsführer Abwicklung und Steuerung

Einladung: 20 Jahre UNITO/OTTO-Gruppe

Datum: 07.09.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Virtuelles Format/MS Teams, Österreich

