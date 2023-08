ASFINAG: Kommendes „langes Wochenende“ bringt letzte Reisewelle des Sommers Richtung Süden

Ab Dienstag erhöhter Rückreiseverkehr; Kooperation mit Motorradstaffel des RK Niederösterreich

Wien (OTS) - Mit dem durch den Feiertag am 15. August verlängerten Wochenende steht die letzte Reisewelle dieses Sommers in Richtung Süden bevor. Insbesondere die A 12 und die A 13 (Inntal- und Brennerautobahn) sowie die A 10 Tauernautobahn und die A 9 Pyhrnautobahn werden dabei erneut zu Verkehrs-Hotspots. Der Feiertag selbst markiert aber alljährlich die „Trendwende“ im Sommerreiseverkehr mit einer Zunahme des Verkehrsaufkommens retour Richtung Norden. In Richtung Norden ist aber aufgrund besser verteilter Abreisezeiten mit einer gleichmäßigeren Verteilung des Verkehrs über den ganzen Tag zu rechnen. Dennoch kann es zu Staus und Überlastungen auf einzelnen Streckenabschnitten kommen, besonders bei den Grenzübergängen Karawankentunnel, Spielfeld, Kiefersfelden und Nickelsdorf sowie auf der A 10 vor der Mautstelle St. Michael.

RK-Motorradstaffel & ASFINAG Traffic Manager im gemeinsamen Sommereinsatz

Auch heuer setzt die ASFINAG wieder auf die bewährte und vor allem sehr gute Zusammenarbeit mit der Motorradstaffel des Roten Kreuzes Niederösterreich. Sie unterstützt die Teams der ASFINAG Traffic Manager an mehreren Reisewochenenden im Großraum von Wien. Die RK-Zweiräder „bezwingen“ jeden Stau. Das bringt den Vorteil, dass sie dabei helfen können die Rettungsgasse besser zu bilden und damit Eintreffzeiten sowohl für die Traffic Manager als auch für andere Blaulichtorganisationen wesentlich zu verkürzen. Gemeinsam unterwegs zu sein bedeutet aber auch, noch optimaler aufgestellt zu sein, wenn es darum geht Unfälle und Pannen abzusichern und Hilfestellung bei Verletzungen oder medizinischen Notfällen zu geben.





