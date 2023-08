An alle muslimischen Jugendlichen: Österreich braucht euch!

Die MJÖ ruft alle muslimischen Jugendlichen Österreichs zur Spende und Solidarität in der aktuellen Hochwasserkatastrophe auf

Wien (OTS) - Die heftigen Unwetter, Überflutungen und Murenabgänge halten seit Tagen den Süden Österreichs in Atem. Straßen und Häuser sind überschwemmt, die Infrastruktur beschädigt und Familien mussten aus ihrem Zuhause evakuiert werden. Ein großes Dankeschön gilt allen Einsatzkräften, die seit Tagen nicht zur Ruhe kommen und unermüdlich ihr Bestes für uns und unsere Mitmenschen geben!

In diesen schweren Zeiten braucht es Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt! Die Muslimische Jugend Österreich ruft daher alle Jugendlichen, deren Familien und Bekanntenkreise auf, sich durch eine Spende mit den Betroffenen zu solidarisieren!

Jeder Beitrag zählt und hilft den Betroffenen!

Überweise deine Spende an:

Muslimische Jugend Österreich

IBAN: AT92 4300 0425 7291 1008

Verwendungszweck: Spende Hochwasser 2023

Die MJÖ ist in den betroffenen Bundesländern mit dem jeweiligen Krisenstab im Austausch, um bei den Aufräumarbeiten vor Ort mitzuhelfen sobald es möglich ist, so wie wir auch bei vergangenen Hochwasserkatastrophen, wie zum Beispiel im Jahr 2013 (https://religion.orf.at/v3/stories/2587529/) mitangepackt haben.

Wer bei den Aufräumarbeiten vor Ort mithelfen möchte, kann sich unter https://app.mjoe.at/event/350 anmelden und damit für die österreichische Zivilgesellschaft einen Beitrag leisten.

„Wir sind zutiefst betroffen von dem Ausmaß der Katastrophe und möchten unseren Beitrag leisten. Deshalb haben wir einen Spendenaufruf gestartet um die Betroffenen finanziell zu unterstützen und werden Jugendgruppen in jene Orte mobilisieren, die besonders die Hilfe von Freiwilligen brauchen. Das ist unsere Verantwortung als Bürger:innen, aber vor allem als Menschen. Halten wir in diesen schweren Zeiten zusammen!“, so der Bundesvorsitzende Adis Šerifović.

