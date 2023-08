Offizieller Start des Pilotprojekts Klimaneutralität in chinesisch-europäischen (Taicang) Grünen Digitalen Innovationskooperationszone

Peking (ots/PRNewswire) - Am 8. August fand das Einführungstreffen des Pilotprojekts Klimaneutralität in der chinesisch-europäischen (Taicang) Grünen Digitalen Innovationskooperationszone in Peking, China statt. Das Treffen wurde gemeinsam vom China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office (CECCO), dem Center for International Economic and Technological Cooperation des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) und der Stadtverwaltung von Taicang ausgerichtet. Führende chinesische Beamte des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), des Ministeriums für Ökologie und Umwelt (MEE), der Provinzregierung von Jiangsu, der Stadtverwaltung von Suzhou und der Stadtverwaltung von Taicang nahmen an der Eröffnungssitzung teil. Auch chinesische und europäische Wirtschaftsvertreter und Branchenexperten aus den Bereichen Politik, Energie und Ressourcen, Industrie, Finanzen, Digitalisierung und Zertifizierung waren anwesend, um das Pilotprojekt zu unterstützen.

Der Kern des chinesisch-europäischen Pilotprojekts (Taicang) ist ein „Digital Zero-Carbon Industrial Park", also ein digitaler kohlenstofffreier Industriepark, in der Stadt Taicang in der Provinz Jiangsu im Delta des Jangtse-Flusses in China, neben Shanghai. Das Gebiet wird anfänglich eine etwa 150.000 Menschen umfassen, die sich zum Ziel gesetzt haben, bis 2028 klimaneutral zu sein, wobei der CO2-Fußabdruck des gesamten Gebiets auf der Grundlage eines digitalen Systems rückverfolgbar sein wird.

Das chinesisch-europäischen Pilotprojekt (Taicang) hat Ziele und Wege in den folgenden acht Schlüsselbereichen definiert: Planung, digitale Steuerung, Energie, Ressourcenrecycling, Industrie, Bauwesen, Mobilität und Logistik sowie Lifestyle. Das gesamte Gebiet wird als Stadtlabor für Klimaneutralität betrachtet, und es werden eine Reihe von Teilprojekten mit den Schwerpunkten grüne Energieinfrastruktur, Kreislaufwirtschaft, 1,5-Grad-Lifestyle, entwicklungsfähige Communitys, vollständig digitalisiertes und transparentes Management des CO2-Fußabdrucks usw. entwickelt. Bisher wurden ein Roadplan und ein Umsetzungsplan für die Klimaneutralität entwickelt, an denen chinesische und europäische Partner beteiligt sind, darunter das China Institute of Building Standard Design and Research (CBS) der China Construction Technology Group (CCTC), die Power China HuaDong Engineering Corporation (HDEC), Roland Berger (Deutschland), Dassault (Frankreich), TÜV Rheinland (Deutschland) und andere mehr.

Beim Start des chinesisch-europäischenPilotprojekt (Taicang) handelt es sich um eine praktische Maßnahme in der gemeinsamen Einschränkung des Klimawandels durch chinesische und europäische grüne digitale Partner aus dem privaten Sektor. Unterstützt werden sie dabei vom öffentlichen Sektor und von sozialen Organisationen, die zur Erreichung der 2030-Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (2030 SDGs) beitragen.

Weitere chinesische und europäische Unternehmen und Institutionen sind willkommen, sich an dem in Pilotprojekten geschaffenen Markt für Klimaneutralität zu beteiligen und Maßnahmen zur Innovation in der globalen Klimapolitik zu ergreifen.

Hintergrundinformationen

Gestützt auf den Konsens auf dem China-EU High-Level Dialogue wurde ein „Senior Expert Committee" in den Bereichen nachhaltiger Entwicklung eingerichtet, der die Organisation von Pilotprojekten zum Thema China-EU CO2-Neutralität (nachstehend „China-EU-Pilotprojekte" genannt) auf der Grundlage bestehender Plattformen von China-EU-Austausch, Dialog und Kooperationsmechanismen in verschiedenen Bereichen nachhaltiger Entwicklung und der „Konferenz für grüne und nachhaltige Entwicklung" lenkt.

Über die Plattform der Green Sustainable Development Conference wurde die „Earth Aspiration Action (E2A) Initiative" gemeinsam von mehr als 40 Regierungsbehörden, sozialen Organisationen, Forschungsinstitutionen, Finanzinstitutionen und führenden Unternehmen aus China, Deutschland, Frankreich, Italien, Dänemark und Schweden eingeführt, darunter ABB (Schweiz), EDF (Frankreich), RINA (Italien), Deutsche Börse Group (Deutschland) usw. Innerhalb eines solchen Netzes internationaler Partner werden Kooperationsmöglichkeiten ausgetauscht und gemeinsam aufgebaut, darunter 28 ausgewählte Chinesisch-europäische Pilotprojekte (2022), die 13 verschiedene Länder abdecken, darunter China, die EU, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Finnland usw.

Zurzeit bittet das Sekretariat der China Green Sustainable Development Association (CGSDA) um Pilotprojekte und Partner für das Jahr 2024, die sich aus der ganzen Welt bewerben können.

