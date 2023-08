Novelle zum Psychotherapiegesetz soll noch heuer beschlossen werden – Psychotherapie wird als eigenständiges Studium etabliert

österreich (OTS) - Im Vortrag an den Ministerrat vom 25.7.2023

kündigen die Regierungsparteien an, dass die psychotherapeutische Ausbildung akademisiert werden soll. Diese Maßnahme dient sowohl der Qualitätssicherung als auch der Schaffung eines kostengünstigeren Zugangs zur Ausbildung zu diesem wichtigen Gesundheitsberuf. Eine entsprechende Novelle des Psychotherapiegesetzes wird im Laufe des Jahres 2023 in Begutachtung geschickt.

Psychotherapie wurde seit mehr als einem Jahrhundert als Königsweg der Behandlung von psychischen Erkrankungen entwickelt, angewandt, gelehrt und beforscht, wobei österreichische Gründerväter wie Sigmund Freud, Alfred Adler, Jakob Levi Moreno und Viktor Frankl für ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse Berühmtheit in aller Welt erlangt haben.

Psychotherapie dient dazu, Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, vorzubeugen, diese festzustellen, zu lindern, zu stabilisieren und zu heilen, sowie behandlungsbedürftige Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern. Weiters ist ihre Aufgabe, die Entwicklung, Reifung und Gesundheit der behandelten bzw. betreuten Personen zu fördern, zu erhalten oder wiederherzustellen. Die gezielte Anwendung psychotherapeutischer Interventionen ist, bei entsprechender Indikation, durch keine andere Behandlungsform zu ersetzen, gegebenenfalls aber zu ergänzen. Eine Besonderheit dieser Behandlungsform ist, dass Patient:innen die für sie passende Form des Behandlungsrahmens wählen können und sollen, und dass auch innerhalb dieses Rahmens für jede/n Patient:in ein eigener Zugang und individuell hilfreicher Therapieplan entwickelt wird. Wirksamkeitsforschungen belegen den Behandlungserfolg durch alle vier in Österreich anerkannten Ausrichtungen (Methodencluster) (Datler et.al, Psychotherapieforum 2021). Die Anwendung der Erkenntnisse und Methoden der Humanistischen Therapierichtungen, der Psychodynamischen Therapierichtungen, der Systemischen Therapierichtungen und der Verhaltenstherapeutischen Therapierichtungen wird von Psychotherapeut:innen gelehrt und ist dieser Berufsgruppe vorbehalten.

Inzwischen werden die Forschungsergebnisse der Therapierichtungen innerhalb der vier Cluster bereits an mehreren Universitäten durch geprüfte, im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz registrierte, Lehrtherapeut:innen vermittelt. In mehrjährigen Ausbildungen (5-7 Jahre), welche seit mehr als 30 Jahren strengen Kontrollen des Bundesministeriums unterliegen, wird neben der Fachkompetenz auf die Fähigkeit zur Beziehungsgestaltung und die Persönlichkeitsentwicklung Wert gelegt. Die Verschränkung von Theorie und Praxis ist ein weiteres wichtiges Element in der Ausbildung zur Psychotherapeut:in. Dieser Fokus soll auch in der geplanten Akademisierung der Ausbildung, als eigenständiges Studium der Psychotherapie erhalten bleiben.

Ein weiterer zentraler Punkt ist: Wo Psychotherapie drauf steht ist auch Psychotherapie drin. Tätigkeitsschutz und Tätigkeitsvorbehalt wird im neuen Gesetz auch sehr klar geregelt sein. Dies dient der Klarheit, Sicherheit und Orientierung für unsere Patient:innen und Klient:innen in deren Namen und Auftrag mehr als 11.000 eingetragene Psychotherapeuti:innen und knapp 4000 in Ausbildung unter Supervision täglich im Einsatz sind. Denn Psychotherapie hilft! Und das seit mehr als 100 Jahren!

Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen, wie Psychiatrie, Psychologie, Psychotherapie, sowie anderer Gesundheitsberufe zeichnet eine moderne, menschenfreundliche und effiziente Prophylaxe und Behandlung aus. Dabei ist die sozialversicherungsrechtliche Gleichwertigkeit, bei inhaltlich deutlich kommunizierter Differenzierung eine wichtige Basis. Die entsprechende Aufklärung der Bevölkerung im Sinne von mündigen Patient:innen mit einer hohen Selbstwirksamkeit ist dem ÖBVP ein großes Anliegen.

