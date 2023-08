Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom „Blick über den Semmering“ bis zur NÖ Mixdur

St.Pölten (OTS) - Mit den Sonaten für Klavier und Violine B-Dur KV 454 und A-Dur KV 526 von Wolfgang Amadeus Mozart sowie der Sonate für Violine und Klavier Es-Dur op. 18 von Richard Strauss werfen Elisabeth, David und Johannes Kropfitsch heute, Mittwoch, 9. August, ab 19 Uhr im Festsaal von Schloss Gloggnitz einen „Blick über den Semmering“. Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 9. August, setzt das Festival „Allegro Vivo“ sein Programm mit Werken von Franz Schubert, Richard Strauss und Zoltán Kodály fort, die ab 19 Uhr unter dem Motto „Verwandlung“ von Christopher Hinterhuber am Klavier, Ingolf Turban an der Violine und Natalie Clein am Cello sowie der Sopranistin Malin Hartelius u. a. in der Bibliothek von Stift Altenburg zur Aufführung gebracht werden. Danach gestalten Teilnehmende der Meisterkurse die Konzerte „Klanginsel“ morgen, Donnerstag, 10. August, ab 19 Uhr im Wasserschloss Brunn am Wald sowie „Leuchtkraft“ am Freitag, 11. August, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Altpölla sowie eine Matinée im Kunsthaus Horn am Freitag, 11. August, ab 11 Uhr.

Am Samstag, 12. August, kombiniert das Janoska Ensemble ab 20 Uhr im Arkadenhof des Kunsthauses Horn unter dem Titel „The Big B’s“ Béla Bartóks „Rumänische Volkstänze“ mit Dave Brubecks „Blue Rondo à la Turk“ und einem von Ludwig van Beethovens „Für Elise“ inspirierten Stück von František Janoska. Auf das Leitmotiv des Festivals greift das Konzert „Metamorphosis nocturne“ zurück, bei dem das Chaos String Quartet am Sonntag, 13. August, ab 16 Uhr in der Gertrudskirche in Gars/Thunau Kompositionen von Fanny Hensel-Mendelssohn, György Ligeti und Franz Schubert intoniert. Zudem weht am Dienstag, 15. August, ab 19 Uhr mit Edvard Grieg, Gioachino Rossini, Dmitri Schostakowitsch u. a. in der Interpretation des Sonus Brass Ensembles der „Wind of change” durch das Loisium in Langenlois, ehe ab 21 Uhr am Stadtsee von Horn bei freiem Eintritt zur „Moonlight Serenade” mit Teilnehmenden der Meisterkurse geladen wird. Nähere Informationen und Karten bei „Allegro Vivo“ unter 02982/4319, e-mail tickets @ allegro-vivo.at und www.allegro-vivo.at.

Im Rahmen der Internationalen Meisterkurse Mistelbach wiederum wird heute, Mittwoch, 9. August, im Stadtsaal ein Dozentenkonzert, am Freitag, 11. August, im Barockschlössl das Abschlusskonzert „Barock & Alte Musik“ sowie am Samstag, 12. August, im Stadtsaal ein Teilnehmer-Solistenkonzert veranstaltet; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen bei den Internationalen Meisterkursen Mistelbach unter 06991/3472241, e-mail office @ meisterkurs-m.com und www.meisterkurs-m.com.

Im Stiftspark von Melk steht heute, Mittwoch, 9. August, (nur bei Schönwetter) ab 18 Uhr die Gartensommernacht „Wildes Paradies“ u. a. mit Rock- und Pop-Klassikern des Trios Gruber-Kammerer-Gansberger auf dem Programm. Die Sommerkonzerte werden am Freitag, 11. August, im Kolomanisaal mit „Schubert pur“ fortgesetzt: Der Pianist Philipp Kronbichler bringt dabei ab 19 Uhr die Sonaten A-Dur D 959 und B-Dur D 960 von Franz Schubert zu Gehör.

Am Sonntag, 13. August, spielt zunächst das Trio LiWie ab 11 Uhr im Gartenpavillon „Sunday Dances“ von Louise Farrenc und Michael Webster, ehe Florian Neulinger an der Orgel und Sebastian Neulinger am Violoncello ab 20 Uhr in der Stiftskirche Filmmusik wie aus dem titelgebenden „Game of Thrones“ erklingen lassen. Am Dienstag, 15. August, spannen zudem Ines Schüttengruber an der Orgel und Thomas Bachmair an der Trompete ab 20 Uhr in der Stiftskirche unter dem Titel „Ave Maris Stella“ einen Bogen von Johann Sebastian Bach über die deutsche Orgel- und die französische Spätromantik bis zu zeitgenössischen Komponisten wie Peter Planyavsky, Hans Haselböck und Franz Thürauer. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

In der Wachauarena Melk hingegen verursachen Dives und My Ugly Clementine morgen, Donnerstag, 10. August, ab 20.15 Uhr mit Hits und Songs aus den aktuellen Alben „Female Noise“. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.sommerspielemelk.at.

Der Verein KirchenTonArtKrems lädt morgen, Donnerstag, 10. August, zum nächsten Termin des „Orgel-Sommers" im Dom der Wachau, der Pfarrkirche St. Veit in Krems. Andreas Schweiger bringt dabei ab 20 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen, Anton Heiller u. a. zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 0676/4072302, e-mail kirchentonart @ gmail.com und www.kirchentonart.at.

Beim „Kultur.Sommer.Semmering“ spielen Diknu Schneeberger und das Christian Bakanic Quartett morgen, Donnerstag, 10. August, ab 19.30 Uhr im Panhans Gypsy Jazz und Balkanklänge. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Morgen, Donnerstag, 10. August, gestalten auch Steve Gander, Joe Wolfgang Schirl, Daniel Klemmer, Gernot Feldner, Toni Burger, Franz Haselsteiner, Anja Wiesinger, Mary Broadcast und Meena Cryle ab 20 Uhr im Weingut Gebeshuber in Gumpoldskirchen ein „Leonard Cohen Tribute“. Karten unter www.weingut-gebeshuber.at; nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Am Freitag, 11. August, streifen The Solitary Two - Andreas Neumeister und Andreas Hadl – ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach durch die angloamerikanische Roots Music von Rockabilly und Rhythm & Blues bis zu Country, Rock‘n‘Roll und Rock Classics. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Beim „Kultursommer Purkersdorf“ tritt am Freitag, 11. August, ab 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf die belgische Formation Floris and the Flames mit Eigenkompositionen und Bearbeitungen klassischer Meisterwerke auf. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf unter 02231/62267, e-mail gemeinde @ purkersdorf.at und www.purkersdorf.at.

Zum Auftakt des „Grafenegg Festivals“ erklingen am Freitag, 11. August, ab 19.30 Uhr am Wolkenturm von Schloss Grafenegg die Tondichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ von Richard Strauss und Felix Mendelssohn Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“ mit einer Textfassung von Carolin Pienkos. Solistinnen sind die Sopranistin Nikola Hillebrand und die Mezzosopranistin Patricia Nolz, die Rolle des Sprechers übernimmt Cornelius Obonya. Gleichfalls zu hören sind die Damen des Wiener Singvereins und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Yutaka Sado. Am Samstag, 12. August, spielt Rudolf Buchbinder gemeinsam mit dem Kyiv Symphony Orchestra unter Luigi Gaggero Ludwig van Beethovens fünftes Klavierkonzert, zudem ist dabei ab 19.30 Uhr am Wolkenturm auch Levko Revutskys Symphonie Nr. 2 zu hören.

Sonntag, der 13. August, startet um 11 Uhr im Auditorium mit den Festival Strings Lucerne sowie Kian Soltani am Violoncello und Daniel Dodds an der Violine, die sich Arthur Honeggers „Pastorale d'été“, Robert Schumanns Konzert für Violoncello und Orchester a-moll op. 129 und Felix Mendelssohn Bartholdys Symphonie Nr. 3 a-moll op. 56 widmen. Ab 19.30 Uhr spielt dann das European Union Youth Orchestra unter Manfred Honeck gemeinsam mit dem Pianisten Martin James Bartlett James Macmillans Larghetto für Orchester, Sergej Prokofjews Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 C-Dur op. 26 sowie die Symphonie Nr. 5 d-moll op. 47 von Dmitri Schostakowitsch. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Auf der Rosenbühne vor der Orangerie im Doblhoffpark in Baden treten am Freitag, 11. August, Komfort Sone, am Samstag, 12. August, Klangblut, am Sonntag, 13. August, Herbs Beat Club, am Montag, 14. August, Celtica und am Dienstag, 15. August, Soulshine auf. Beginn ist jeweils um 19 Uhr (nur bei Schönwetter); Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

Beim „Reichenauer Kultursommer“ im Parkhotel Hirschwang an der Rax sind am Freitag, 11. August, ab 18.30 Uhr Christof Spörk und das große Don Alberto Lovison-Orchester mit ihrem Programm „Dahaam“ zu Gast. Am Sonntag, 13. August, lassen dann Stella Grigorian, Karl Markovics und Béla Korény ab 11 Uhr unter dem Motto „La Boheme“ eine Hommage an Charles Aznavour und das französische Chanson hören. Nähere Informationen und Karten unter 05/7171-21800, e-mail tickets @ kultursommerreichenau.at und www.kultursommer.co.at.

Im Wieselburger Schlosspark bringt die Coverband The Magic of ABBA am Freitag, 11. August, „Mamma Mia - What a Show“ auf die Bühne. Am Samstag, 12. August, folgt Philipp Hochmair mit dem Sprech-Konzert „Jedermann Razelli RMX“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5245144, e-mail info @ cayenne.at und www.cayenne.at.

Beim „Kultursommer Mannersdorf“ im Kloster Sankt Anna in der Mannersdorfer Wüste sind am Freitag, 11. August, ab 19.30 Uhr Chris Pichler, am Samstag, 12. August, ab 17 Uhr Leithawagerl und am Sonntag, 13. August, ab 19.30 Uhr Die Vierkanter zu hören. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.mannersdorf-leithagebirge.gv.at/Kultursommer_2023.

Am Samstag, 12. August, rocken Wolfgang Ambros und Die No. 1 vom Wienerwald ab 20 Uhr die Donaubühne Tulln. Karten u. a. beim Ticketshop Gute Unterhaltung unter 02272/68909; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Ebenfalls am Samstag, 12. August, macht Josh im Rahmen seiner neuen Tour Station in der Burg von Gars am Kamp; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail office @ operburggars.at und www.operburggars.at.

„Den Hut auf oder es knallt!“ heißt es am Samstag, 12. August, im Rahmen des „Hin & Weg“-Festivals im Herrenseetheater in Hörmanns bei Litschau, wo Helmut Bohatsch featuring LSZ um 19.30 Uhr ihre musikliterarische Hommage an H. C. Artmann starten. Nähere Informationen und Karten unter 01/4802102 und www.hinundweg.jetzt.

Das mittlerweile dritte Festival „Baumflüsterei“ im Harrachpark in Bruck an der Leitha lädt in den nächsten Tagen vier Mal zum Musikpicknick: am Samstag, 12. August, mit Rautöne & Unerhört, am Sonntag, 13. August, mit Jansky & Bono vs. Bruce, am Montag, 14. August, mit Nicolas Whiskerd und den Blues-Brüdern Stinauer sowie am Dienstag, 15. August, mit Jaeyn, DJ Mido und DJ Panic Stars. Beginn ist jeweils um 18 Uhr; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Am Montag, 14. August, tritt Lemo ab 21 Uhr im Zielbereich des Skiliftes Kirchbach in Rappottenstein auf; davor spielt ab 19.30 Uhr mit SÖS eine Newcomer-Band aus dem Bezirk Zwettl auf. Nähere Informationen und Karten unter e-mail thevents.kb @ gmail.com und www.rockdenlift.at.

Am Montag, 14. August, wartet auch beim nächsten „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden ein Abend mit dem Bernhard Osanna Sextett. Beginn ist um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

Schließlich lässt das Ensemble NÖ Mixdur, Mitglieder des Tonkünstler Orchesters Niederösterreich, ergänzt um Alois Wilflinger an der Steirischen Harmonika, am Dienstag, 15. August, ab 20 Uhr beim Heurigen Raser-Bayer in Höflein Volksmusik auf Klassik treffen. Der musikalische Streifzug führt dabei von Österreich über Ungarn bis nach Rumänien. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse