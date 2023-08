A1 und Samsung präsentieren große Mobile-Gaming Studie und bringen eSports-Edition des S23 Ultra nach Österreich

Die Österreicher:innen spielen meist mobil auf Smartphone oder Tablet

Puzzle-, Quiz- und Wort-Spiele am beliebtesten

Befragung repräsentativ für Handy- und Internetnutzer in Österreich

A1 präsentiert exklusive E-Sports Edition des S23 Ultra



Gaming und eSports sind internationale Trends, die längst auch in Österreich Fuß gefasst haben. Sei es das kurze Quiz im Wartezimmer, eine schnelle Rennrunde im Bus oder ein epischer Battle-Abend auf der Couch: die Österreicher:innen spielen gerne, oft und: zunehmend mobil. Gemeinsam mit Samsung hat A1 nun mit der großen Mobile-Gaming Studie ergründet, wer was wann und wo spielt.



„Gaming ist aus dem Leben der Österreicher:innen nicht mehr wegzudenken. Und wie wir nun auch wissen, findet das Spielen hauptsächlich auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets statt. Als A1 bieten wir damit die besten Voraussetzungen für endlose Online Games an: sei es das beste 5G Netz von A1 oder auch A1 Games Unlimited für unterbrechungs- und werbefreies Spielen. All das, kombiniert mit den besten Hardware-Angeboten, macht A1 zum Anbieter für alle Gamer:innen“ sagt Matthias Lorenz, A1 Chief Transformation, Market & Corporate Functions Officer .



„Der Wunsch, Grenzen zu überschreiten und das Mögliche immer wieder neu zu erfinden, erfordert bei Entwicklern und Spielern gleichermaßen eine Technologie, die die Erwartungen übertrifft. Die "Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy" von Qualcomm ermöglicht eine noch nie dagewesene Leistung, während der 5.000 mAh-Akku des Galaxy S23 Ultra im Vergleich zum Vorgängermodell mehr als 20 Prozent länger hält. Die Grafikleistung des Galaxy S23 Ultra ist um mehr als 40 Prozent schneller und die KI-Leistung wurde ebenfalls um mehr als 40 Prozent optimiert, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Energie für Spiele mit niedriger Latenz und mehr zu erreichen, so Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich.



Gemeinsam mit Samsung bringt A1 nun exklusiv die A1 eSports-Edition des Samsung Galaxy S23 Ultra nach Österreich: Mit einem exklusiven, streng limitierten A1 eSports-Cover, dem Gamerbuch "Das Gamer Gesetz", einem Ticket für das A1 eSports Festival 2024 und einem Gutschein für den Samsung e-store ist es exklusiv im A1 Onlineshop um 619 Euro im Tarif A1 Mobil XL erhältlich.



Wer spielt – Die Gaming-Nation Österreich

Im Durchschnitt spielen fast drei Viertel der Österreicher:innen, lediglich 28% geben an, nicht zu spielen. Beeindruckende 38% der Befragten spielen ausschließlich elektronisch, 26% sowohl elektronisch als auch klassisch mit Karten- oder Brettspielen. Nur klassisch spielen lediglich 6% der Befragten. Erwartungsgemäß hat die Altersgruppe „bis 24“ die Nase bei den rein elektronischen Spieler:innen vorne: hier spielen 44% ausschließlich auf Konsole, Rechner oder Smartphone. Bemerkenswert sind aber auch die Spieler:innen über 55: auch hier spielen 38% nur elektronisch, genauso viele aber auch gar nicht.



Auf welchen Plattformen wird gespielt?

Auf die Frage, auf welcher Plattform gespielt wird, antworten 44% der Befragten, dass sie auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets spielen. Mit 17% (Stand-PC) bzw. 16% (Laptop) landen die klassischen Computer auf dem zweiten und dritten Platz. Den 4. Platz belegt mit 15% die Spielkonsole. Das Schlusslicht bildet die jüngste Kategorie der leistungsstarken Handhelds mit 9%. In der Altersgruppe bis 24 Jahre sind die Präferenzen breiter gestreut: Auch hier führt das mobile Gaming auf Smartphone oder Tablet mit 54%, Spielekonsolen (mit 31%) und Laptop (26%) komplettieren das Spitzen-Trio.



Genres: Österreich ist eine Quiz-Nation

Puzzles, Quiz und Wort-Spiele sind in allen Altersgruppen das beliebteste Spielegenre der Österreicher:innen. Die Altersgruppe bis 24 Jahre ist die diversifizierteste Altersgruppe, was die Genre-Präferenzen angeht: Sie spielen fast alle Genres überdurchschnittlich gerne – besonders hervorzuheben sind hierbei World Builder wie Minecraft. In der Altergruppe ab 55 Jahren ist das Genre der Strategie-Spiele die drittbeliebteste Spieleart und das trotz meist sehr anspruchsvollem Gameplays . Besonders überrascht die Tatsache, dass das Genre der „Sportsimulationen“ im Gesamtranking über Platz 5 nicht hinauskommt.



Hey big Spender: was wird bezahlt?

Die Altersgruppe bis 24 Jahre hat die höchste Bereitschaft für Spiele oder Spielinhalte zu bezahlen: jeder/r zweite Spieler:in hat schon zumindest einmal in einem oder für ein Spiel bezahlt. Erklärt kann das mit der Lebensrealität junger Erwachsener werden, in der Spotify und Netflix den CDs und DVD den Rang schon lange abgelaufen haben und das Bezahlen virtueller Güter gelerntes Verhalten darstellt. Alle Altersgruppen haben Eines gemeinsam: sie bezahlen am liebsten (in der Gruppe der bis 24 Jährigen am zweitliebsten) dafür, keine Werbung angezeigt zu bekommen. In der Altersgruppe der bis 24-Jährigen ist jedoch „Skins/ Cosmetics“ führend: Hier werden Spielecharaktere oder Items optisch verändert.



Die gesamte Studie gibt es hier



Spielen ohne Werbung: A1 Games Unlimited

Für alle mobilen A1 Vertrags-Kund:innen gibt es mit A1 Games Unlimited nun eine universelle und kostensichere Art des Spielens: Mehr als 2.000 plattformunabhängige Games, werbefrei und ohne In-App-Käufe stehen mit einer Flatrate um 7,90 Euro/Monat (monatlich kündbar) und zahlbar über die A1 Rechnung zur Verfügung. Im ersten Monat kostet A1 Games Unlimited nur 3,95 Euro. A1 Games Unlimited ist als App im Google Play Store und für iPhone und Desktop Nutzer über den Web-Browser erhältlich. Nach dem Einloggen (bis zu 5 gleichzeitige Sessions sind möglich) stehen insgesamt rund 2.000 Spiele zur Verfügung, die Games starten gleich und direkt. Gamer:innen, die iPhone benutzen oder über ihren Browser A1 Games Unlimited nutzen wollen, loggen sich mit ihrem bestehenden Account einfach auf games.A1.net ein und legen direkt los.



A1 eSports

Seit der Gründung der A1 eSports League Austria im Herbst 2017 hat sie sich zur größten E-Sports Liga in Österreich entwickelt. Das A1 Austrian eSports Festival als jährliches Finalevent ist ein Fixpunkt der heimischen E-Sports Szene. Jährlich zeigen teilweise über 10.000 E-Sportler in der A1 eSports League Austria ihr Können. In hunderten Stunden Live-Broadcastings werden die besten Spieler des Landes gekürt. Auch auf den A1 eSports Kanälen wartet abwechslungsreicher Content rund um die Gaming & E-Sports Welten. Mehr Informationen unter A1eSports.at & esportsfestival.at

