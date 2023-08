Hergovich: Danke an alle Einsatzkräfte im Katastropheneinsatz

Österreich kann sich auf seine Ehrenamtlichen verlassen

St. Pölten (OTS) - „Danke an alle unsere niederösterreichischen Einsatzkräfte, die derzeit in ganz Österreich – vor allem in Kärnten und in der Steiermark – den Menschen bei den Unwetterkatastrophen helfen. Ehrenamtliche und Hauptberufliche leisten täglich Übermenschliches. Ohne sie würde der Katastrophenschutz nicht funktionieren“, bedankt sich der SPÖ-NÖ-Landesparteivorsitzende, Kontroll-Landesrat Sven Hergovich bei allen, die derzeit fast rund um die Uhr im Einsatz sind.

Er sei stolz darauf, dass viele Kräfte aus Niederösterreich in den Katastrophengebieten im Einsatz sind, sagt Hergovich: „Wir können uns auf unsere Einsatzkräfte verlassen. Mit ihrem Zusammenhalt und Engagement zeigen sie, was unser Land leisten kann. Dafür verdienen sie sich die ganze Wertschätzung und jede Unterstützung, die sie brauchen, um ihre wertvolle Arbeit zu machen. Alles was die Politik tun kann, um die Ehrenamtlichen zu unterstützen, muss getan werden.“

Hergovich weist auch darauf hin, dass nun die Politik Verantwortung übernehmen muss: Einerseits muss der Ausbau von Schutzmaßnahmen weiter vorangetrieben werden, andererseits darf bei der Beseitigung der Schäden und beim Wiederaufbau niemand allein gelassen werden: „Es stehen Existenzen auf dem Spiel. Politik hat die Pflicht, hier zu helfen – unbürokratisch und schnell!“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Gabriele Strahberger

Pressesprecherin

+436648304512

gabriele.strahberger @ spoe.at