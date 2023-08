VP-Taborsky/Hammerer ad Jedmayer: Umfassendes Suchthilfekonzept anstatt Probleme leugnen und schönreden

Medienberichte bestätigen, was die Wiener Volkspartei schon lange aufzeigt - Anrainer fordern dringend Lösungen

Wien (OTS) - Die Lage rund um das Suchhilfezentrum Jedmayer im 6. Wiener Gemeindebezirk spitzt sich immer mehr zu, wie Medienberichte bestätigen. Zuletzt wurde darüber berichtet, dass sich ein Suchtkranker vor einer Garage entblößt hat. In Bürgergesprächen haben die Anrainer der Wiener Volkspartei auch immer wieder von Situationen erzählt. Süchtige halten sich in benachbarten Wohnhäusern auf, konsumieren Drogen oder belagern öffentliche Bereiche wie Öffi-Haltestellen. Vor allem für Eltern ist diese Lage untragbar, da Spielplätze und Kindergärten in unmittelbarer Nähe zum Jedmayer liegen, wo auch Spritzen getauscht werden können. „Die Stadtregierung hat bereits viel zu lange weggeschaut und die Verunsicherung der unmittelbar betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner ignoriert. Anstatt vorhandene Probleme zu leugnen und schönzureden, sollte man sich zusammensetzen und endlich nach Lösungen suchen“, so Gerhard Hammerer, Bezirksparteiobmann der Wiener Volkspartei – Mariahilf.

„Das subjektive Sicherheitsgefühl in Mariahilf rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße und den Jedmayer sinkt kontinuierlich. Wien braucht endlich ein umfassendes Suchthilfekonzept und eine für alle geeignete Betreuung suchtkranker Personen. Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf, sich in allen Teilen unserer Stadt sicher zu fühlen“, so Gemeinderat Hannes Taborsky, Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei.

„Es braucht endlich nachhaltige Maßnahmen, um die Lage vor Ort in den Griff zu bekommen. Landesparteiobmann, Stadtrat Karl Mahrer hat die Zusammenarbeit angeboten. Nun müssen die Probleme schnell und parteiübergreifend angegangen werden“, so Hammerer und Taborsky abschließend.

