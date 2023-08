Größter Immobiliendeal des Jahres: Wlaschek-Stiftung kauft Saturn Tower

Wie der GEWINN online berichtet, hat die Stiftung des verstorbenen Billa-Gründers Karl Wlaschek den Büroturm in der Wiener Donau-City für 114 Millionen Euro gekauft.

Wien (OTS) - Es ist der bisher größte Immobilienkauf des heurigen Jahres: Die Amisola Immobilien AG, ein Unternehmen der Wlaschek-Stiftung, ist laut Recherchen des Wirtschaftsmagazins GEWINN seit Juli neuer Eigentümer des 90 Meter hohen Saturn Towers. Das 33.000 Quadratmeter Mietfläche umfassende Bürogebäude wurde von einem deutschen Fonds verkauft. Laut Amisola soll das 20 Jahre alte Hochhaus weiter als Büroimmobilie genutzt werden. Eine Umnutzung sei derzeit nicht geplant.

Die Stiftung des verstorbenen Billa-Gründers Karl Wlaschek zählt zu den größten Immobilieneigentümern des Landes. Der Fokus lag in den vergangenen Jahren auf historischen Innenstadtimmobilien in Wien. So gehören der Stiftung unter anderem die Palais Kinsky und Ferstel oder das Börsengebäude an der Ringstraße. Aber auch mit Bürotürmen hat man bereits Erfahrung. Der Andromeda Tower und der Ares Tower in der Donau-City sind ebenfalls im Eigentum der Stiftung.

