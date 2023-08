SPÖ-Matznetter: Regierung gefährdet mit Untätigkeit heimische Wirtschaft

Rückgang der Wirtschaft direkte Folge von Regierungsversagen

Wien (OTS/SK) - „Der aktuelle WIFO-Konjunkturbericht bestätigt, dass Österreichs Wirtschaft aufgrund falscher Entscheidungen der Bundesregierung weiter schrumpft. ÖVP und Grüne sehen dieser Abschwungphase seit Monaten tatenlos zu und sind mittlerweile selbst zu einer Gefahr für die heimische Wirtschaft geworden“, kritisiert SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter anlässlich der heutigen Bekanntgabe. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) ist die Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft, auch für das dritte Quartal bleibt die Prognose düster. *****

„Österreich hat aufgrund von massivem Regierungsversagen die höchste Teuerungsrate in Westeuropa. Währenddessen zeigt sich in anderen europäischen Ländern mit deutlich niedrigerer Inflation die Wirksamkeit von regulierenden staatlichen Eingriffen. Auch dieser Tatsache steht die Bundesregierung völlig tatenlos gegenüber. Während alles immer teurer wird, bleibt den Konsument*innen immer weniger Geld zum Leben. Dieser Einbruch auf der Nachfrageseite ist direkte Folge der Untätigkeit auf Regierungsseite. Österreich kann sich die Untätigkeit von ÖVP und Grünen keinen Tag länger leisten“, betont Matznetter. Seit Monaten pocht die SPÖ gemeinsam mit vielen Expert*innen auf einen regulierenden Eingriff bei Mieten und Energiepreisen, um das Inflationsproblem an der Wurzel zu packen und die Preise für Unternehmen und Haushalte zu senken. (Schluss) em/ls

